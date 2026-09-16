SOCIAL. Înscrierile continuă la Centrul de zi pentru copii de pe Ostrovului! Servicii gratuite pentru familii vulnerabile

Locale 16.09.2026 09:44
SOCIAL. Înscrierile continuă la Centrul de zi pentru copii de pe Ostrovului! Servicii gratuite pentru familii vulnerabile

Copiii cu vârste între 6 și 15 ani, care frecventează școala și provin din familii aflate în situații vulnerabile, se pot înscrie în continuare la Centrul de zi pentru copii din Satu Mare.

Sprijin pentru școală și dezvoltare

Centrul oferă gratuit o serie de servicii menite să îi sprijine pe copii atât în activitatea școlară, cât și în dezvoltarea lor personală.

Printre acestea se numără sprijinul educațional și ajutorul la efectuarea temelor, consilierea psihologică și sprijinul emoțional, precum și consilierea socială.

Copiii beneficiază, de asemenea, de activități creative, recreative, de socializare și de petrecere a timpului liber, alături de alte activități adaptate nevoilor lor.

Unde se fac înscrierile

Părinții și reprezentanții copiilor interesați pot obține informații suplimentare direct la centrul situat pe strada Uzinei nr. 28.

Pentru detalii și înscrieri, poate fi apelat numărul de telefon 0771 202 514.

Centrul de zi își propune astfel să ofere copiilor un spațiu sigur în care să învețe, să primească sprijin și să își petreacă timpul într-un mod util și plăcut.

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