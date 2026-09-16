Duminică, 20 septembrie, Mădărasul se întoarce la rânduiala de odinioară: muncă împreună, bucate, muzică, port popular și joc până la oboseală

La Mădăras, tradiția nu se păstrează doar în povești. Se muncește, se cântă și se joacă! Cea de-a V-a ediție a evenimentului „Clăcii pă danț” îi adună din nou pe săteni și iubitorii de folclor la șura lui Ghiță Săvianu, într-o zi în care datinile satului vor prinde viață sub „ceatără”.

O clacă adevărată, ca odinioară

„Duminică, în 20 a lui Răpciune”, Mădărasul își cheamă oamenii la clacă. Nu una obișnuită, ci una în care munca se împletește cu bucuria, iar după lucru vine, firesc, danțul.

După datina locului, participanții se vor aduna pentru a lucra împreună, pentru a se cinsti și, mai apoi, pentru a bate ponturile până când picioarele nu-i mai ascultă.

Pentru că, după cum spun organizatorii, „lucru’ fără bucurie nu-i lucru’ pă plin, iar claca fără danț nu-i clacă!”.

Sava Negrean Brudașcu vine să cânte pentru clăcani

Și pentru că jocul fără muzică nu are farmec, organizatorii au pregătit un invitat special. Sava Negrean Brudașcu va veni la Mădăras pentru a aduce cântecul și voia bună într-o zi dedicată tradițiilor autentice.

Alături de ea, muzica și jocul popular vor transforma șura lui Ghiță Săvianu într-un loc în care atmosfera satului de altădată poate fi trăită, nu doar povestită.

Taraf, dansatori și oameni care duc tradiția mai departe

Ediția din acest an îi aduce împreună pe reprezentanții Ansamblului folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, gazdele evenimentului, Ansamblul de dansuri tradiționale românești de la Homorod și Atelierul de Dans Popular din Zalău.

Programul îi mai include pe Malvina Madar Iederan, Cornel Pop, Sara Ciorba, Pop Eliza, Vasile Denisa și Cuciulan Laurențiu.

Sub „ceatără”, cântecul și dansul vor continua după încheierea lucrului, după rânduiala clăcilor de odinioară.

Nu vii doar să privești!

„Claca pă danț” nu este gândită ca un simplu spectacol la care publicul stă pe margine și privește.

Organizatorii îi îndeamnă pe participanți să vină îmbrăcați în cămăși și costume tradiționale, cu voie bună și, de ce nu, cu poftă de muncă.

După muncă vor veni jocul, cântecul și bucatele alese, într-o atmosferă în care oamenii și tradițiile satului sunt personajele principale.

Mădărasul se pregătește de sărbătoare

Evenimentul va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, la Mădăras, orașul Ardud, județul Satu Mare, la șura lui Ghiță Săvianu.

Ajunsă la cea de-a V-a ediție, „Claca pă danț” își propune să păstreze vie o formă de socializare și întrajutorare specifică satului tradițional, readucând în atenție portul, dansul, muzica și obiceiurile populare.

Evenimentul este organizat de Asociația Culturală „Dr. Augustin Mircea”, cu sprijinul financiar și în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare, în colaborare cu Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, Primăria și Consiliul Local Ardud.

Duminică, la Mădăras, mesajul este simplu: luați costumu’ tradițional și voia de muncă. De danț și de voie bună se îngrijesc gazdele!