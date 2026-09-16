Învățământul sătmărean pierde un dascăl de excepție. Profesorul de istorie Rodica Manța, descrisă de colegi și foști elevi drept un reper de profesionalism, demnitate și bunătate, s-a stins din viață

O veste dureroasă a adus doliu în rândul dascălilor și al foștilor elevi care au cunoscut-o pe profesoara Rodica Manța. Inspectorul școlar general adjunct Mariana Sălăgean și unul dintre foștii săi elevi, Vlad Mulcuțan Chiș, au transmis mesaje emoționante de rămas-bun, evocând un profesor dedicat și un om care a lăsat urme adânci în sufletele celor din jur.

„Un reper de demnitate și un model de gândire și simțire”

Mariana Sălăgean, inspector școlar general adjunct, și-a exprimat profunda tristețe la despărțirea de cea pe care a numit-o „o prietenă dragă, o colegă deosebită și un om de o calitate morală excepțională”.

„Rodica Manța a fost un dascăl desăvârșit, un reper de demnitate și un model de gândire și simțire”, a transmis Mariana Sălăgean.

Potrivit acesteia, profesoara a transformat catedra într-un spațiu al valorilor autentice și a rămas discretă în atitudine, dar fermă atunci când era vorba despre principii, adevăr și dreptate.

Educația elevilor a reprezentat pentru Rodica Manța mai mult decât o profesie, fiind o adevărată misiune de viață. De-a lungul carierei, a cultivat în generații întregi dragostea pentru carte, respectul pentru istorie și atașamentul față de tradițiile naționale.

„Era bunica mea de la școală”

Un mesaj deosebit de emoționant a venit din partea lui Vlad Mulcuțan Chiș, fost elev al profesoarei.

Acesta își amintește că „doamna Manța”, așa cum îi spunea încă din clasa I, a fost unul dintre primii oameni care i-au intrat în suflet și au rămas acolo pentru totdeauna.

„A fost omul alături de care am cutreierat țara în lung și-n lat, la concursuri, evenimente, spectacole. Era bunica mea de la școală și mult mai mult decât un profesor”, a mărturisit fostul elev.

El spune că profesoara și-a iubit profesia, elevii și școala, dar mai ales familia și nepoțeii, despre care vorbea cu mult drag.

Un dascăl care a format generații

Profesionalismul și măiestria pedagogică ale Rodicăi Manța au făcut-o, în ochii celor care au cunoscut-o, un mentor pentru numeroși elevi. A știut să descopere potențialul fiecăruia, să încurajeze pasiunea pentru cunoaștere și să îi ajute pe tineri să își găsească drumul.

„A fost un dascăl dedicat, profesionist, un profesor de istorie și de educație civică deosebit, dar mai ales un suflet care emana bunătate prin tot ceea ce făcea”, a transmis Vlad Mulcuțan Chiș.

Pentru colegi și foști elevi, rămâne nu doar amintirea unui profesor valoros, ci și a unui om sincer, corect, blând și apropiat de cei pe care i-a întâlnit de-a lungul vieții.

„Un om atât de drăguț, sincer, corect, blând și veșnic tânăr, a plecat azi spre cerul senin precum chipul său… Vă mulțumesc, doamna profesoară! Pentru absolut tot ce ați putut însemna și sădi în mine.”

În urma profesoarei Rodica Manța rămâne o moștenire construită prin generații de elevi, prin lecțiile predate și, mai ales, prin valorile pe care le-a sădit în sufletele celor pe care i-a format.

Dumnezeu să o odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndoliate.