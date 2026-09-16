O patrulă de jandarmi aflată în serviciu pe Bulevardul Cloșca a găsit bunurile pierdute și a reușit să-i identifice rapid pe cei doi proprietari

Un gest simplu de corectitudine a făcut ca două persoane să-și recupereze, în scurt timp, portofelele pierdute pe Bulevardul Cloșca din municipiul Satu Mare. Jandarmii sătmăreni au găsit bunurile în timpul unei misiuni de patrulare și au demarat imediat procedurile pentru identificarea proprietarilor.

Portofelele au fost găsite în timpul patrulării

În această dimineață, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, aflat în serviciu de patrulare pe Bulevardul Cloșca din municipiu, a descoperit două portofele abandonate.

În interiorul acestora se aflau documente de identitate, carduri bancare, dar și sume de bani. Având în vedere natura bunurilor găsite, jandarmii au procedat conform prevederilor legale pentru identificarea persoanelor cărora le aparțineau.

Proprietarii au fost identificați și contactați

Demersurile jandarmilor au dat rezultate într-un timp scurt. Cei doi proprietari au fost identificați și contactați, iar aceștia și-au putut recupera bunurile pierdute.

Pentru cei doi bărbați, recuperarea portofelelor a însemnat nu doar returnarea banilor, ci și recuperarea unor documente și carduri bancare care, în cazul în care ar fi ajuns în mâinile unor persoane rău intenționate, le-ar fi putut crea probleme.

La întâlnirea cu jandarmii, cei doi le-au mulțumit pentru corectitudinea și spiritul civic de care au dat dovadă.

Jandarmii le reamintesc sătmărenilor ce trebuie să facă

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare le reamintesc cetățenilor că, atunci când găsesc bunuri pierdute, acestea pot fi predate celui mai apropiat echipaj de jandarmerie sau la sediul instituției.

Gestul poate părea unul simplu, însă pentru persoana care și-a pierdut actele, banii sau cardurile poate însemna evitarea unor drumuri, costuri și probleme suplimentare. Cazul de pe Bulevardul Cloșca arată că un astfel de gest de responsabilitate poate duce la recuperarea rapidă a bunurilor de către proprietarii lor.