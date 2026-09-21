În perioada 18–21 septembrie 2026, Unitatea de Primire Urgențe a acordat asistență medicală unui număr de 512 persoane, dintre care 154 au avut nevoie de internare pentru investigații și tratament.

Datele arată un volum ridicat de prezentări la UPU într-un interval de doar patru zile, cu aproape 300 de cazuri încadrate drept urgențe.

297 de cazuri, încadrate ca urgențe

Din totalul celor 512 persoane evaluate la Unitatea de Primire Urgențe, 297 de cazuri au fost încadrate ca urgențe.

Alte 102 persoane s-au prezentat pentru situații catalogate drept non-urgente, acestea fiind evaluate și asistate medical în cadrul UPU.

În perioada analizată au fost înregistrate și 112 prezentări prin intermediul apelurilor la numărul unic de urgență.

154 de pacienți au fost internați

În urma evaluărilor medicale efectuate de personalul de specialitate, 154 de persoane au fost internate pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului necesar.

Potrivit datelor transmise, 107 dintre internări sunt asociate cazurilor prezentate în categoria urgențelor.

Activitate intensă la Unitatea de Primire Urgențe

Cele 512 persoane care au beneficiat de asistență medicală în perioada 18–21 septembrie reflectă volumul de activitate înregistrat la Unitatea de Primire Urgențe în aceste patru zile.

Pacienții au fost evaluați de personalul medical, iar în funcție de starea de sănătate și de necesitățile medicale, o parte dintre aceștia au fost internați pentru investigații suplimentare și tratament.