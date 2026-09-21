Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost oprit luni dimineață în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au efectuat o percheziție. Operațiunea face parte dintr-un dosar în care sunt investigate constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

***Anchetatorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Potrivit DIICOT, dosarul vizează un mecanism prin care unor oameni de afaceri li s-ar fi promis finanțări de milioane de euro, în schimbul depunerii unor garanții bănești. Într-un caz investigat, prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro. ***

Călin Georgescu a ajuns luni dimineață în atenția procurorilor DIICOT, într-o operațiune desfășurată în București și Ilfov. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost oprit în trafic, în zona Otopeni, și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuau una dintre perchezițiile domiciliare. Potrivit informațiilor relatate de presa centrală, acesta urma să fie audiat la sediul DIICOT – Structura Centrală.

În paralel, procurorii și polițiștii au desfășurat o operațiune în mai multe locații. DIICOT a anunțat oficial că au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Cinci percheziții în București și Ilfov

Operațiunea este desfășurată de procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Anchetatorii au descins la cinci adrese, în cadrul unei investigații care vizează presupuse fraude financiare de proporții.

Acțiunea beneficiază și de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Persoanele vizate urmează să fie audiate în cadrul anchetei, iar procurorii trebuie să stabilească rolul fiecăreia și modul în care ar fi funcționat mecanismul financiar investigat.

Cum ar fi funcționat mecanismul investigat

Potrivit DIICOT, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că grupul ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, urmărind obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Conform procurorilor, membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la sume importante de bani și ar fi putut facilita obținerea unor finanțări externe.

Mecanismul investigat ar fi presupus promisiunea unor finanțări bancare de milioane de euro. Pentru accesarea banilor, persoanele interesate ar fi fost determinate să depună garanții financiare.

DIICOT susține că membrii grupului ar fi indus și menținut în eroare oameni de afaceri cu privire la posibilitatea obținerii unor credite de la instituții financiare din străinătate, obiectivul fiind obținerea sumelor depuse drept garanții.

Promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro

Unul dintre episoadele investigate de procurori vizează o persoană căreia i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, începând din septembrie 2021, membrii grupului s-ar fi întâlnit cu persoana respectivă în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie.

Victimei i s-ar fi transmis că poate obține finanțarea prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, însă cu condiția depunerii unei garanții.

În urma acestor demersuri, persoana vătămată ar fi transferat peste un milion de euro.

Anchetatorii susțin că, ulterior, victimei i s-ar fi spus că suma finanțării poate fi majorată până la 15 milioane de euro, însă era necesară o garanție suplimentară.

În aceste condiții, ar fi fost transferați încă 100.000 de euro.

Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro

Potrivit DIICOT, finanțarea promisă nu s-ar fi materializat, iar persoana vătămată ar fi înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.

Aceasta este suma indicată de procurori în comunicarea referitoare la operațiunea desfășurată luni.

Dosarul urmărește să stabilească modul în care au fost obținute și utilizate sumele de bani, precum și rolul persoanelor cercetate în presupusul mecanism.

Presa centrală relatează că ancheta are la bază sesizarea unui om de afaceri care reclamă un prejudiciu produs în contextul demersurilor pentru obținerea unei finanțări externe. Unele informații de presă indică faptul că anchetatorii verifică inclusiv traseul banilor și au solicitat probe din mai multe state. Aceste aspecte sunt însă parte din investigația în curs.

De ce a fost oprit Călin Georgescu în trafic

Imaginile și informațiile apărute luni dimineață au prezentat situația drept o „ridicare” din trafic a lui Călin Georgescu.

Potrivit relatărilor din presa centrală, acesta a fost oprit în zona Otopeni în timp ce se deplasa spre o sală de sport și a fost dus la locuința din Mogoșoaia pentru ca percheziția să se desfășoare în prezența sa.

Ulterior, Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, potrivit informațiilor publicate de TVR.

Este important de precizat că „ridicat din trafic” nu înseamnă, în sine, că persoana a fost arestată sau condamnată. În acest moment este vorba despre o anchetă penală aflată în desfășurare, iar responsabilitatea penală urmează să fie stabilită pe baza probelor administrate.

Ce susține oficial DIICOT

În comunicarea oficială, DIICOT precizează că ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii descriu un grup format în septembrie 2021 și susțin că acesta ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Investigația se concentrează asupra unor presupuse operațiuni prin care oameni de afaceri ar fi fost determinați să ofere sume importante drept garanții pentru finanțări externe care, potrivit anchetatorilor, nu s-ar fi concretizat.

Perchezițiile desfășurate luni au rolul de a aduna probe și de a clarifica modul în care ar fi fost pus în aplicare mecanismul investigat.

Ancheta continuă

După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate sunt audiate de procurorii DIICOT – Structura Centrală.

Anchetatorii urmează să stabilească, pe baza probelor, ce rol ar fi avut fiecare dintre persoanele vizate și dacă acuzațiile investigate se confirmă.

Călin Georgescu este una dintre persoanele menționate în legătură cu ancheta, iar operațiunea de luni include și percheziția de la locuința sa din Mogoșoaia.

În acest moment, ancheta nu reprezintă o condamnare. DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Investigația este în desfășurare, iar următoarele audieri și probe administrate de procurori urmează să clarifice amploarea presupusului mecanism financiar și responsabilitatea fiecărei persoane vizate.