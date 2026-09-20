MOBILITATE. Peste 120 de sătmăreni au pus bicicleta în mișcare! Plimbare spectaculoasă de la Catedrala Romano-Catolică până la Conacul Kováts

Locale 20.09.2026 17:23
MOBILITATE. Peste 120 de sătmăreni au pus bicicleta în mișcare! Plimbare spectaculoasă de la Catedrala Romano-Catolică până la Conacul Kováts
MOBILITATE. Peste 120 de sătmăreni au pus bicicleta în mișcare! Plimbare spectaculoasă de la Catedrala Romano-Catolică până la Conacul Kováts
MOBILITATE. Peste 120 de sătmăreni au pus bicicleta în mișcare! Plimbare spectaculoasă de la Catedrala Romano-Catolică până la Conacul Kováts
MOBILITATE. Peste 120 de sătmăreni au pus bicicleta în mișcare! Plimbare spectaculoasă de la Catedrala Romano-Catolică până la Conacul Kováts
MOBILITATE. Peste 120 de sătmăreni au pus bicicleta în mișcare! Plimbare spectaculoasă de la Catedrala Romano-Catolică până la Conacul Kováts

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Săptămâna Europeană a Mobilității a fost marcată la Satu Mare printr-o plimbare pe bicicletă care a reunit oameni de toate vârstele, într-o după-amiază dedicată mișcării, naturii și timpului petrecut împreună. Peste 120 de participanți au pedalat pe traseul dintre centrul municipiului Satu Mare și Conacul Kováts din Nisipeni, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a mobilității alternative.

Peste 120 de sătmăreni au ales bicicleta, sâmbătă, pentru a marca Săptămâna Europeană a Mobilității. Copii, tineri, adulți și persoane de diferite vârste au răspuns invitației la mișcare și au pornit într-o plimbare pe două roți, într-o atmosferă relaxată și plină de voie bună.

De la Catedrală, pe bicicletă, spre Nisipeni

Participanții s-au întâlnit la Catedrala Romano-Catolică din Satu Mare, de unde au pornit spre Conacul Kováts din Nisipeni.

Traseul le-a oferit sătmărenilor ocazia de a ieși din agitația orașului și de a petrece câteva ore în aer liber, alături de familie, prieteni și ceilalți participanți.

O după-amiază dedicată mișcării și naturii

Evenimentul a reunit sătmăreni de toate vârstele, bicicleta devenind pretextul perfect pentru o după-amiază activă și petrecută în natură.

Organizatorii le-au mulțumit tuturor celor care au răspuns invitației și s-au alăturat plimbării, contribuind la atmosfera de sărbătoare a Săptămânii Europene a Mobilității.

Acțiunea a transmis și un mesaj despre importanța mișcării și a alternativelor la deplasarea exclusiv cu autoturismul, încurajând un stil de viață activ și un mod de transport mai prietenos cu mediul.

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