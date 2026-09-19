IN MEMORIAM FELICIA GOVOR





Suntem alături de domnul Răzvan Govor, membru al filialei noastre, în aceste zile de mare încercare la trecerea spre Veșnicie a mamei domniei sale:

FELICIA

”Ș tim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Rom. 8:28)

Dumnezeu să o odihnească în Pace!





Filiala ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare, a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA









Se cuvine să fim alături oricând, prin gânduri, fapte sau rugăciune,

de toți semenii care se află în suferință. Cu atât mai mult, azi dorim să transmitem solidaritatea și gândurile bune față de colegul și prietenul nostru Răzvan Govor, Director General al Gazetei de Nord Vest și Nord Vest TV, pentru trecerea la Domnul a mamei sale.





Colectivul de redacție