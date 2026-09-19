IN MEMORIAM FELICIA GOVOR

Cultură 19.09.2026 10:00
IN MEMORIAM FELICIA GOVOR

       Suntem alături de domnul Răzvan Govor, membru al filialei noastre, în aceste zile de mare încercare la trecerea spre Veșnicie a mamei domniei sale:
FELICIA
      ”Știm  toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Rom. 8:28)
       Dumnezeu să o odihnească în Pace!

         Filiala ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare, a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

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         Se cuvine să fim alături oricând, prin gânduri, fapte sau rugăciune, 
de toți semenii care se află în suferință. Cu atât mai mult, azi dorim să transmitem solidaritatea și gândurile bune față de colegul și prietenul nostru Răzvan Govor, Director General al Gazetei de Nord Vest și Nord Vest TV, pentru trecerea la Domnul a mamei sale.

         Colectivul de redacție 
         VERTICALI PENTRU ROMÂNIA
           
         
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