Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a celebrat joi, 17 septembrie 2026, absolvirea promoției 2026, într-o festivitate desfășurată în Parcul Reconcilierii, într-o seară caldă de toamnă, plină de emoție, recunoștință și bucurie.

Sute de absolvenți ai Facultăților de Medicină, Stomatologie și Farmacie, veniți din toate colțurile lumii, au sărbătorit încheierea anilor de pregătire universitară. Au ales UVVG din dorința de a se pregăti temeinic pentru cariere de o importanță enormă, iar de ieri au pornit spre profesiile lor cu responsabilitatea de a avea grijă de sănătatea și viața oamenilor.

„De astăzi sunteți absolvenți!”

Discursul doamnei rector, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale festivității. Mesajul său a pus în lumină parcursul unei generații care și-a început studiile în perioada pandemiei, a trecut de la cursurile online la laboratoare, clinici și spitale și a înțeles, prin întâlnirea cu pacienții, adevărata responsabilitate a profesiei.

„Medicina este, pentru mine, cea mai nobilă dintre profesii. Dar noblețea ei nu vine din titlu și nici din prestigiul halatului alb. Vine din responsabilitatea uriașă de a avea în grijă sănătatea și, uneori, viața unui om”, a transmis doamna rector.

Adresându-se tuturor absolvenților, indiferent de specializarea aleasă, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci a subliniat importanța eticii, a empatiei și a învățării continue, îndemnându-i să nu uite niciodată demnitatea pacientului și să nu lase rutina să le ia omenia.

Discursurile invitaților, ale decanilor și ale studenților au completat mesajul rectorului, aducând în prim-plan experiențele anilor de studiu, recunoștința față de profesori și bucuria unei generații care își începe drumul profesional.

O seară de muzică și bucurie

Predarea simbolică a cheii către anul mai mic a marcat continuitatea tradiției universitare. Apoi, Parcul Reconcilierii a devenit scena unei celebrări muzicale deosebite.

Ad Libitum Voices, împreună cu Orchestra Filarmonicii Arad, a completat atât de frumos această seară de toamnă, aducând muzică, emoție și bucurie în mijlocul absolvenților, al familiilor și al profesorilor.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost ultima strigare a catalogului, realizată de doamna rector, împreună cu decanii și reprezentanții facultăților. Absolvenții au urcat pe scenă pentru a primi diplomele onorifice și, acolo unde a fost cazul, au rostit jurământul profesiei.

Seara s-a încheiat spectaculos, pe acordurile piesei „We Are the Champions”, interpretată de Ad Libitum Voices.

Pentru absolvenții UVVG, ziua de ieri a însemnat mai mult decât încheierea studiilor. Este începutul unei cariere în care pregătirea profesională, responsabilitatea și omenia vor merge împreună.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad le urează succes absolvenților promoției 2026 și le transmite un mesaj simplu, dar esențial: să fie profesioniști foarte buni și oameni adevărați.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

GENERAȚIA 2026 A UNIVERSITĂȚII DE VEST „VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD!