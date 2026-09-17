Proiectil descoperit în localitatea Foieni

În cursul zilei de astăzi, 17 septembrie, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost sesizat cu privire la descoperirea unui proiectil în localitatea Foieni, în apropierea pădurii.





La fața locului s-a deplasat echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, pentru identificarea, ridicarea și transportul în condiții de siguranță a elementului de muniție.





În urma verificărilor, pirotehniștii au identificat o bucată de proiectil perforant trasor, calibru 75 mm.





Elementul de muniție a fost ridicat și transportat în condiții de siguranță la depozitul de muniție din municipiul Carei, urmând a fi gestionat conform procedurilor specifice.





Recomandăm cetățenilor ca, în cazul descoperirii unor elemente de muniție, să nu le atingă, să nu le miște și să nu încerce să le transporte, ci să anunțe imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.