Mutare cu miză uriașă la Palatul Cotroceni. PSD a intrat primul la consultările convocate de Nicușor Dan și a venit cu o propunere tranșantă pentru funcția de prim-ministru: chiar liderul partidului, Sorin Grindeanu. Social-democrații spun că sunt pregătiți să preia guvernarea, în timp ce PNL, USR și UDMR păstrează pe masă o altă formulă, iar AUR anunță că nu va vota niciun Guvern din care nu face parte.

PSD a deschis ziua decisivă de la Cotroceni

Joi dimineață, la Palatul Cotroceni s-a dat startul unei zile politice cu miză majoră pentru viitorul Guvern al României. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, iar PSD a fost prima formațiune primită de șeful statului.

Social-democrații nu au venit însă cu o propunere-surpriză. PSD îl vrea pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria.

Președintele partidului a mers personal la Cotroceni, alături de delegația PSD, și i-a transmis lui Nicușor Dan că formațiunea este pregătită să preia guvernarea.

„Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”, a declarat Grindeanu după întâlnire.

Mesajul este unul dintre cele mai importante transmise de PSD în actuala criză politică: partidul nu cere doar participarea la viitorul Executiv, ci revendică funcția de prim-ministru pentru propriul președinte.

Grindeanu: „Suntem îndreptățiți să conducem Guvernul”

Liderul PSD și-a susținut propunerea prin rezultatul alegerilor parlamentare din 2024 și prin poziția formațiunii în Parlament.

Grindeanu a afirmat că PSD este cel mai mare grup parlamentar și că partidul a luat deja, în forurile sale de conducere, decizia de a solicita conducerea Guvernului.

În discursul de după consultări, liderul social-democrat a criticat și guvernarea condusă de Ilie Bolojan, despre care a spus că a dus România într-o direcție greșită.

Potrivit lui Grindeanu, PSD s-a retras din coaliția de guvernare tocmai pentru că nu a fost de acord cu direcția politică și economică urmată.

Acum, social-democrații spun că vor să schimbe această direcție și să își asume din nou conducerea Executivului.

Bătălia pentru premier se încinge

Propunerea PSD nu este însă singura aflată în discuție.

PNL a transmis că va discuta cu premierul care va fi desemnat și va analiza programul și echipa propuse de acesta. Ilie Bolojan a pledat pentru instalarea unui Guvern care să pună capăt perioadei de provizorat și să mențină credibilitatea României în fața piețelor internaționale.

USR a venit cu propria variantă. Dominic Fritz a anunțat că partidul își menține propunerea făcută împreună cu PNL și UDMR: Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Totuși, USR spune că este deschis și unei alte nominalizări făcute de președintele Nicușor Dan, dacă acesta nu va opta nici pentru Mureșan, nici pentru Sorin Grindeanu.

AUR pune o condiție care complică ecuația

AUR a transmis un mesaj categoric după întâlnirea cu președintele.

George Simion a declarat că partidul său nu va vota niciun Guvern din care AUR nu face parte.

„AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”, a spus liderul formațiunii.

Prin această poziție, negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare devin și mai complicate, în condițiile în care partidele au poziții diferite privind atât persoana premierului, cât și componența viitorului Guvern.

Urmează momentul lui Nicușor Dan

Consultările de la Cotroceni se desfășoară pe parcursul întregii zile. După PSD, AUR și PNL, președintele i-a primit pe reprezentanții USR, iar apoi pe cei ai UDMR. Vor urma consultările cu celelalte formațiuni și grupuri parlamentare.

La finalul acestei serii de întâlniri, Nicușor Dan trebuie să decidă pe cine va desemna pentru funcția de prim-ministru.

Pentru Sorin Grindeanu, ziua de joi reprezintă un moment important: PSD a pus oficial numele său pe masa președintelui și cere să conducă viitorul Guvern.

Dar desemnarea este doar primul pas. Premierul desemnat va trebui să formeze echipa guvernamentală, să prezinte programul de guvernare și să obțină votul Parlamentului.

Iar aici începe partea cu adevărat complicată a negocierilor: cine va reuși să strângă suficient sprijin pentru ca propunerea de la Cotroceni să devină Guvernul României?