Sunt disponibile locuri pentru tinerii interesați să urmeze Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, în cadrul sesiunii de admitere septembrie–decembrie 2026.





📅 Calendarul principal al admiterii:

▪️ 15 septembrie – 4 octombrie 2026– transmiterea cererii de înscriere, în format electronic;

▪️ 21 octombrie 2026 – termenul pentru depunerea documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare și finalizarea evaluării psihologice;

▪️ 28 octombrie – 4 noiembrie 2026 – evaluarea performanțelor fizice;

▪️ 7 noiembrie 2026 – proba de evaluare a cunoștințelor;

▪️ 11 noiembrie – 11 decembrie 2026– examinarea medicală pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri, în ordinea descrescătoare a notelor finale;

▪️ 21 decembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale.





📩 Cererea de înscriere și, după caz, consimțământul pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se transmit electronic la adresa: sru@isusm.igsu.ro





📞 Pentru informații suplimentare, candidații pot contacta Serviciul Resurse Umane al ISU „Someș” Satu Mare la numărul: 0261 711 212





📄 Toate detaliile privind condițiile de recrutare, documentele necesare și etapele concursului sunt disponibile în anunțul oficial publicat pe site-ul ISU Satu Mare:





👉 VEZI ANUNȚUL COMPLET ȘI DOCUMENTELE NECESARE https://isusm.igsu.ro/admitere-in-invatamantul-militar/anunt-recrutare-scoala-de-subofiteri-de-pompieri-si-protectie-civila-pavel-zaganescu-boldesti-septembrie-decembrie-2026





Dacă știi un tânăr care își dorește să devină pompier, distribuie această informație!





Poate fi primul pas către o carieră dedicată salvării de vieți și protejării comunității.





Mult succes tuturor candidaților!