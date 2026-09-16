Vrei o carieră în domeniul situațiilor de urgență? ISU „Someș” Satu Mare te informează!

Locale 16.09.2026 14:05
Vrei o carieră în domeniul situațiilor de urgență? ISU „Someș” Satu Mare te informează!
Sunt disponibile locuri pentru tinerii interesați să urmeze Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești,  în cadrul sesiunii de admitere septembrie–decembrie 2026.

📅 Calendarul principal al admiterii:
▪️ 15 septembrie – 4 octombrie 2026– transmiterea cererii de înscriere, în format electronic;
▪️ 21 octombrie 2026 – termenul pentru depunerea documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare și finalizarea evaluării psihologice;
▪️ 28 octombrie – 4 noiembrie 2026 – evaluarea performanțelor fizice;
▪️ 7 noiembrie 2026 – proba de evaluare a cunoștințelor;
▪️ 11 noiembrie – 11 decembrie 2026– examinarea medicală pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri, în ordinea descrescătoare a notelor finale;
▪️ 21 decembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

📩 Cererea de înscriere și, după caz, consimțământul pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se transmit electronic la adresa: sru@isusm.igsu.ro

📞 Pentru informații suplimentare, candidații pot contacta Serviciul Resurse Umane al ISU „Someș” Satu Mare la numărul: 0261 711 212

📄 Toate detaliile privind condițiile de recrutare, documentele necesare și etapele concursului sunt disponibile în anunțul oficial publicat pe site-ul ISU Satu Mare:

👉 VEZI ANUNȚUL COMPLET ȘI DOCUMENTELE NECESARE https://isusm.igsu.ro/admitere-in-invatamantul-militar/anunt-recrutare-scoala-de-subofiteri-de-pompieri-si-protectie-civila-pavel-zaganescu-boldesti-septembrie-decembrie-2026

 Dacă știi un tânăr care își dorește să devină pompier, distribuie această informație!

Poate fi primul pas către o carieră dedicată salvării de vieți și protejării comunității.

Mult succes tuturor candidaților!
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