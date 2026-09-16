Senatorul UDMR de Satu Mare susține că formațiunea sa a urmărit păstrarea unei funcții pentru reprezentanții comunității maghiare și respinge acuzațiile lansate de liderul USR

Schimb de replici între UDMR și USR după voturile din Parlament. Senatorul sătmărean Turos Lorand reacționează la afirmațiile lui Cătălin Drulă și pune în discuție votul dat de USR unei propuneri inițiate de AUR.





„Am avut un singur criteriu în vedere”

Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a reacționat după declarațiile lui Cătălin Drulă, care a criticat public poziționarea parlamentarilor UDMR într-o chestiune administrativă.

Drulă a transmis inclusiv un mesaj în limba maghiară, acuzând UDMR că, prin voturile sale, ar fi contribuit la promovarea unor reprezentanți ai AUR și SOS în conducerea Camerei Deputaților.

În replică, Turos Lorand susține că miza UDMR a fost una administrativă și că formațiunea a urmărit păstrarea funcției ocupate anterior de reprezentanții comunității maghiare.

„Domnul Cătălin Drulă a învățat brusc limba maghiară săptămâna trecută și a susținut că noi am reprezentat interesele AUR în Parlament”, afirmă senatorul sătmărean.

Turos: „Să putem păstra funcția pe care o ocupam”

Senatorul UDMR explică faptul că, în cazul respectiv, criteriul avut în vedere de reprezentanții formațiunii sale a fost unul legat de reprezentarea comunității maghiare.

„Adevărul este că, într-o chestiune administrativă, am avut un singur criteriu în vedere: să putem păstra, în calitate de reprezentanți ai comunității maghiare, funcția pe care o ocupam până atunci”, spune Turos Lorand.

Declarația sa vine în contextul disputei publice declanșate după voturile din Parlament și după acuzațiile formulate de USR la adresa UDMR. Presa a relatat că disputa a vizat inclusiv modul în care parlamentarii UDMR s-au poziționat față de o propunere susținută de AUR.

„Dar astăzi, în Senat, ce s-a întâmplat?”

În continuarea mesajului său, Turos Lorand mută atenția asupra unui vot recent din Senat și invocă poziționarea USR.

„Dar astăzi, în Senat, ce s-a întâmplat? Propunerea AUR a fost votată de un singur partid: USR”, afirmă senatorul UDMR de Satu Mare.

Afirmația se înscrie în schimbul de replici dintre cele două formațiuni, după ce Cătălin Drulă a criticat public UDMR în urma unor voturi parlamentare.

Disputa scoate în evidență interpretările diferite ale voturilor parlamentare și ale alianțelor de circumstanță în chestiuni administrative, fiecare dintre cele două formațiuni prezentând propria justificare pentru poziționarea adoptată.