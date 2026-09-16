Polițiștii rutieri și inspectorii RAR au verificat autoturisme și motociclete, iar 12 certificate de înmatriculare au fost reținute

O acțiune desfășurată în zona centrală a municipiului Satu Mare a scos la iveală mai multe nereguli la autovehiculele verificate. În doar trei ore, polițiștii au aplicat 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 18.000 de lei, iar 12 certificate de înmatriculare au fost reținute.

Controale până la miezul nopții

În seara zilei de 15 septembrie, între orele 21:00 și 00:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au desfășurat o acțiune în zona centrală a municipiului.

Scopul verificărilor a fost prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor la regimul rutier, precum și menținerea unui climat corespunzător de siguranță publică.

La acțiune au participat și reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, care au verificat starea tehnică a autovehiculelor oprite în trafic.

40 de sancțiuni și amenzi de peste 18.000 de lei

În total, polițiștii au verificat 27 de autoturisme, cinci motocicluri și 36 de persoane.

În urma controalelor au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 18.000 de lei.

Verificările tehnice efectuate de inspectorii RAR au urmărit identificarea autovehiculelor care prezintă modificări sau deficiențe care nu le permit să circule în condiții legale pe drumurile publice.

12 certificate de înmatriculare, reținute

În urma verificărilor, polițiștii au reținut 12 certificate de înmatriculare.

Printre neregulile constatate s-au numărat modificarea sistemului de evacuare, utilizarea unor anvelope cu dimensiuni diferite față de cele prevăzute și aplicarea unor folii neomologate.

Acțiunile de acest tip urmăresc atât sancționarea celor care nu respectă legislația rutieră, cât și identificarea autovehiculelor care pot reprezenta un risc pentru siguranța participanților la trafic.



