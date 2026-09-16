Administrația locală susține că piețele agroalimentare au un rol important pentru producătorii agricoli și pentru economia locală

Modernizarea piețelor agroalimentare din municipiul Satu Mare și sprijinirea producătorilor locali au fost principalele teme discutate de primarul Kereskényi Gábor și administratorul public Maskulik Csaba cu reprezentanții Asociației Administratorilor de Piețe din România.

Discuții despre viitorul piețelor

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, și administratorul public Maskulik Csaba s-au întâlnit cu membrii Asociației Administratorilor de Piețe din România pentru a discuta despre rolul pe care piețele agroalimentare îl au în comunitățile locale.





În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte legate de producătorii agricoli și de importanța menținerii unor spații în care aceștia își pot comercializa direct produsele către consumatori.

Producătorul local, în centrul atenției

Potrivit reprezentanților administrației locale, unul dintre avantajele piețelor este relația directă dintre producător și cumpărător. În acest sistem, produsele agricole ajung la consumator fără lanțuri lungi de intermediari.

În cazul marilor magazine, produsele pot proveni din zone aflate la distanțe considerabile și pot trece prin mai multe verigi comerciale înainte de a ajunge pe raft.

Pentru producătorii agricoli locali, accesul la piețe reprezintă astfel una dintre modalitățile prin care își pot valorifica direct marfa.

Toate piețele din municipiu au fost modernizate

Administrația municipiului Satu Mare subliniază că dezvoltarea infrastructurii comerciale reprezintă o prioritate, iar în ultimii ani au fost modernizate toate piețele agroalimentare din municipiu.

Investițiile au urmărit îmbunătățirea condițiilor oferite atât comercianților și producătorilor, cât și cumpărătorilor.

Reprezentanții administrației locale consideră că piețele rămân o componentă importantă a vieții economice a orașului, prin sprijinirea producătorilor agricoli și facilitarea accesului consumatorilor la produse comercializate direct.



