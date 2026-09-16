Cu ochii pe casele de schimb valutar Bursa zvonurilor •

Ce face românul când n-are bani? Schimbă 100 de euro! Gluma asta ne însoțește de ani buni. Dar ce face România când n-are bani? Nu schimbă 100 de euro… pune ANAF-ul să verifice unde se schimbă!

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a pornit Operațiunea F.O.C.U.S., cu controale simultane la 180 de case de schimb valutar, în mai multe județe și în București.

Inspectorii verifică fiscalizarea tranzacțiilor, aparatele de marcat, evidențele contabile și dacă banii declarați se pupă cu cei schimbați.

ANAF spune că, în etapa-pilot, a descoperit un nivel ridicat de neconformare fiscală.

Așa că, dacă zilele acestea intrați într-o casă de schimb cu 100 de euro, aveți grijă: s-ar putea să nu mai fie doar euro sub lupă, ci și bonul fiscal! Sau de unde provine suta de euro ca să vă băgăm definitiv în ceață…





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