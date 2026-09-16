Frații Bicfalvi accelerează spre performanță

Sport 16.09.2026 18:26
Frații Bicfalvi accelerează spre performanță
Dacă pentru Eric Bicfalvi terenul de fotbal a fost locul în care și-a construit cariera, pentru fiii săi competiția se poartă acum pe patru roți.
Ianis și Ayan Bicfalvi, cei doi băieți ai fostului internațional român originar din Carei, fac pași importanți în lumea kartingului, iar rezultatele obținute în ultima perioadă arată un progres constant.
Cel mai recent, cei doi au participat la Transylvanian Trophy 2026, competiție desfășurată în perioada 4–6 septembrie pe circuitul Prejmer Raceway, lângă Brașov. Trofeul este inclus de Federația Română de Karting în calendarul oficial al competițiilor din 2026 și face parte din circuitul Rotax Racing.
Pentru familia Bicfalvi, weekendul de la Prejmer s-a încheiat cu rezultate foarte bune. Ianis Bicfalvi a câștigat categoria Micro Rotax, în timp ce fratele său, Ayan, a terminat pe locul 6 în Junior Rotax.
Victoria lui Ianis nu este însă una venită din senin. Tânărul pilot a început să acumuleze experiență în competițiile de karting încă din 2025, când concura pentru Karting Carei și era considerat unul dintre piloții aflați la început de drum. În iulie 2025, el termina pe locul 9 la o etapă de Campionat Național, iar până la finalul sezonului ajungea pe locul 4 la categoria Promo BB.
În 2026, progresul a continuat. Ianis a obținut rezultate importante și în competițiile Rotax din Ungaria, unde a reușit o victorie la Micro Rotax, în timp ce Ayan a concurat în Junior Rotax.
Cei doi sunt pregătiți în cadrul Karting Carei, echipă coordonată de antrenorul Ioan Mille, iar parcursul lor este urmărit îndeaproape de familie. Eric Bicfalvi a fost prezent și la competițiile anterioare ale copiilor, susținându-i direct de pe circuit.
Pentru fostul internațional român, obișnuit cu presiunea marilor stadioane și a meciurilor de fotbal, emoțiile sunt acum, probabil, ceva mai diferite. Nu mai este el cel care aleargă spre poartă, ci tatăl care își urmărește copiii luptând pentru fiecare poziție pe circuit.
    Ianis și Ayan au însă propriul drum. Iar rezultatele obținute în ultimele două sezoane arată că numele Bicfalvi începe să fie auzit și într-o altă lume a sportului românesc: cea a kartingului.
De la fotbal la motorsport, familia Bicfalvi continuă să rămână legată de competiție. De această dată, viteza este cea care contează.




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