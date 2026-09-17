Un bărbat de peste 50 de ani a intrat în stop cardiorespirator în timp ce conducea, iar autoutilitara a ieșit de pe carosabil, în Botiz

Intervenție dramatică în această dimineață, la Botiz. Un șofer de peste 50 de ani a suferit un stop cardiorespirator în timp ce se afla la volan, iar autoutilitara pe care o conducea a părăsit partea carosabilă. Bărbatul a rămas încarcerat, însă intervenția rapidă a pompierilor sătmăreni a făcut diferența: acesta a răspuns la manevrele de resuscitare și a fost predat echipajului medical cu ritm cardiac prezent.

Șoferul a intrat în stop cardiorespirator

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au fost solicitați să intervină în această dimineață la un accident rutier produs în localitatea Botiz.

La sosirea echipajelor, salvatorii au constatat că o autoutilitară părăsise partea carosabilă, iar șoferul rămăsese încarcerat în interior.





În timpul intervenției, pompierii au identificat un bărbat cu vârsta de peste 50 de ani, aflat în stop cardiorespirator.

Resuscitarea a început imediat

În timp ce colegii lor desfășurau operațiunile de descarcerare, pompierii din cadrul echipajului de prim ajutor au început și au continuat manevrele de resuscitare.

Intervenția a dat rezultate. În urma manevrelor efectuate de echipajele de salvare, victima a prezentat răspuns la resuscitare.





Bărbatul a fost preluat și predat echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare, sosit în sprijin, cu ritm cardiac prezent.

Mobilizare cu mai multe echipaje

Pentru gestionarea situației au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare cu autospeciala pentru descarcerare grea, autospeciala de stingere cu apă și spumă, echipajul de prim ajutor și autospeciala de primă intervenție și comandă.

Intervenția rapidă și coordonată a echipajelor a permis atât extragerea victimei din autoutilitară, cât și continuarea manevrelor de resuscitare până la obținerea unui răspuns favorabil.



