Un accident rutier produs în această dimineață la Botiz a mobilizat mai multe echipaje de intervenție ale pompierilor sătmăreni

Intervenție de urgență în localitatea Botiz, unde un accident rutier grav s-a produs în această dimineață. Din primele informații, o persoană a rămas încarcerată în autoturism și se află în stare de inconștiență.

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

La locul accidentului intervin, în aceste momente, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate Descarcerarea grea, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor EPA și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Victimă încarcerată și inconștientă

Potrivit primelor informații transmise de pompieri, în urma impactului, o persoană a rămas încarcerată și inconștientă.

Echipajele de intervenție acționează pentru extragerea victimei și acordarea primului ajutor.

Misiunea este în dinamică, iar informațiile privind starea victimei și circumstanțele producerii accidentului urmează să fie actualizate.