Unirea Tășnad caută primul succes al sezonului

Etapa a 4-a din Liga 3 programează în acest weekend o nouă rundă de meciuri, iar Unirea Tășnad are parte de o partidă importantă pe teren propriu. Formația sătmăreană primește sâmbătă, de la ora 17:00, vizita celor de la Bihorul Beiuș, pe stadionul Unirea din Tășnad.Echipa pregătită de Pap-Deac și Cosmin Iuhas este în căutarea primului succes al sezonului, după un start cu două înfrângeri în deplasare, 0-3 la Crișul Sântandrei și 0-5 la Lotus Băile Felix. În etapa a doua, Unirea a obținut un punct pe teren propriu, după remiza cu Sănătatea Cluj.Cu un singur punct după trei etape, Tășnadul ocupă locul 11 și are nevoie de un rezultat pozitiv în fața propriilor suporteri. Adversara de sâmbătă, Bihorul Beiuș, are un început bun de campionat și se află pe locul secund, cu 7 puncte.Programul etapei a 4-aVineri, 18 septembrie, ora 17:00Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Academica ReceaSâmbătă, 19 septembrie, ora 17:00Crișul Sântandrei – Sănătatea ClujUnirea Tășnad – Bihorul BeiușTransilvania Sport Academy – SCM ZalăuCSM Sighetu Marmației – Lotus Băile FelixMinaur Baia Mare – Unirea DejClasament1. Lotus Băile Felix 3 +8 92. Bihorul Beiuș 3 +4 73. Crișul Sântandrei 3 +2 64. Minaur Baia Mare 3 +2 65. Sănătatea Cluj 3 +5 56. Sighetu Marmației 3 +1 47. SCM Zalău 3 +1 48. Unirea Dej 3 -1 39. Academica Recea 3 -4 310. Viitorul Cluj 3 -1 211. Unirea Tășnad 3 -8 112. Transilvania Sport 3 -9 0





