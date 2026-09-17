Poftiți la dans!

”Eu și cu Otto Varga suntem la acest club din 1993 dar oficial afilierea la federație am făcut-o în 1994. Sunt peste 30 de ani extraordinari, cu foarte multe amintiri frumoase, cu rezultate excelente și sportivi și părinți minunați. Sperăm la finalul anului să putem organiza o sărbătoare a familiei Royal!. Mă bucur foarte mult că fosta noastră sportive, campioană națională, Oana Bumba , s-a alătirat proiectului nostru și e în echipă” a mai spus Ovidiu Ignat.

























Asemeni tuturor edițiilor precedente, și anul acesta sunt așteptați sute de sportivi, din țară și nu numai, dansatori de performanță, ce vor concura atât la categoriile de solo fete, cât și perechi la diferite categorii de vârstă și clase.Organizatorii se așteaptă și în acest an la o prezență numeroasă.”Sperăm să avem undeva la 200 de perechi. Concursul de la Satu Mare a fost așteptat mereu de dansatori și de oficiali și ne bucurăm să vedem că se simt bine an de an la noi. Încercăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și ne dorim ca totul să iasă perfect. Așteptăm publicul sătmărean să vină să se bucure de spectacol , la sala LPS Ecaterina Both” ne-a spus Ovidiu Ignat, antrenorul celor de la Royal Dance Club.Competiția este organizată de Federația Română de Dans Sportiv și Clubul Sportiv „Royal Dance” Satu Mare și se bucură de sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, Primăriei mun. Satu Mare, a Centrului Cultural „G.M.Zamfirescu” și a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare.Antrenorul Ovidiu Ignat a mărturisit în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană că acest concurs de la Satu Mare deschide seria competițiilor de dans din zonă din acest sezon 2026-2027.”Avem peste 20 de arbitri invitați și bineînțeles reprezentanți din conducerea Federației Române de Dans Sportiv. Încercăm să ținem steagul sus căci an de an am reușit să oferim condiții deosebite pentru toți cei implicați, de la sportivi, arbitri, antrenori până la părinți sau simpli spectatori” a mai spus Ovidiu Ignat.