Liderul PSD critică desemnarea lui Siegfried Mureșan și anunță că partidul va analiza luni propunerea președintelui

Sorin Grindeanu susține că nominalizarea europarlamentarului PNL este surprinzătoare și îl acuză pe acesta că ar fi susținut la Bruxelles tăierea unor fonduri europene pentru România. Afirmațiile reprezintă poziția liderului PSD și nu sunt prezentate ca fapte stabilite independent.

Grindeanu: „Surprindere și dezamăgire”

Președintele PSD a reacționat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Președintele a precizat că, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, Mureșan a fost persoana care a primit cele mai multe voturi, deși nu există încă o majoritate conturată.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României”, a transmis Grindeanu.

PSD analizează propunerea luni

Liderul social-democrat afirmă că este dificil de înțeles alegerea lui Mureșan și îl acuză că ar fi desfășurat, cu câteva zile înainte de desemnare, demersuri la Bruxelles pentru reducerea fondurilor europene destinate României.

Grindeanu a folosit și sintagma „trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, formulare care reflectă poziția sa politică.

Președintele PSD a anunțat că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni luni, 21 septembrie, pentru a analiza nominalizarea făcută de șeful statului.

Critici la adresa lui Bolojan

În același mesaj, Grindeanu l-a criticat pe premierul interimar Ilie Bolojan, afirmând că acesta „se ține de scaun cu orice preț” și că blochează soluțiile pentru depășirea crizei politice.

Liderul PSD a invocat și situația economică a României, susținând că deficitul bugetar ar depăși 30 de miliarde de lei, aproximativ 1,5% din PIB. Afirmația este prezentată ca evaluare politică în mesajul lui Grindeanu.

Mureșan a acceptat nominalizarea

Siegfried Mureșan a acceptat între timp propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Europarlamentarul este cea de-a treia propunere pentru șefia Guvernului în actuala criză politică.

Nominalizarea urmează să fie analizată de PSD în ședința de luni, în timp ce formarea unei majorități parlamentare rămâne una dintre principalele probleme pentru viitorul Guvern.