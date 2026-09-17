Turneul național 4ELEMENTS: (re)Shaping Music ajunge marți, 22 septembrie, la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, într-un spectacol care pune în dialog muzica clasică, jazzul, sonoritățile contemporane și tehnologia.

Patru muzicieni vor transforma scena într-un spațiu al experimentului, în care instrumentele clasice se întâlnesc cu percuția electronică și cu două xylosynth-uri, într-o formulă prezentată drept o premieră națională.

Muzică între tradiție și inovație

Proiectul reunește artiștii Matei Ioachimescu – flaut, Irina Rădulescu – xylosynth, marimbă și percuție, Răzvan Florescu – xylosynth, vibrafon și percuție și Ioan Mihăilescu – pian.

Programul alternează momente lirice cu pasaje ritmice, improvizație și texturi moderne. Cele patru lucrări originale au fost compuse special pentru această formulă de Andrei Petrache, Gabriel Almași, Ciprian Pop și Răzvan Florescu.

Conceptul este inspirat de cele patru elemente – pământ, apă, aer și foc – și explorează ideile de conexiune, adaptare și echilibru.

Și un proiect pentru tinerii muzicieni

Turneul include și componenta educațională 4ELEMENTS Next Generation, cu masterclass-uri și workshop-uri susținute de artiștii proiectului la Baia Mare, Cluj-Napoca și București.

Elevii liceelor vocaționale vor putea fi selectați pentru a participa în deschiderea unor concerte, intrând astfel în contact direct cu experiența unei scene profesioniste.

Șase orașe, șase concerte

Turneul se desfășoară între 20 septembrie și 5 octombrie, în Cluj-Napoca, Satu Mare, Bistrița, Baia Mare, București și Craiova.

La Satu Mare, concertul are loc marți, 22 septembrie, la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”.

Turneul este organizat de Asociația Haute Culture și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, cu Universitatea de Vest din Timișoara ca partener principal.