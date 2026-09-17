REABILITARE. Parcul Vasile Lucaciu se transformă radical!

Oaza de verdeață din Satu Mare intră într-o modernizare de aproape 28 de milioane de lei





Parcul Vasile Lucaciu, unul dintre reperele importante ale municipiului Satu Mare, se află în plin proces de modernizare. Investiția are o valoare totală de 27.649.643,12 lei și este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, proiectul urmărind transformarea spațiului într-o zonă modernă, accesibilă, sigură și atractivă pentru întreaga comunitate.

Aleile din piatră naturală, spațiile verzi extinse, iluminatul LED, băncile smart, Wi-Fi-ul și noile sisteme de siguranță sunt doar câteva dintre schimbările care vor transforma unul dintre cele mai iubite parcuri ale Sătmarului.





Un parc care nu a mai fost modernizat major de 40 de ani

Zona în care se află Parcul Vasile Lucaciu este una intens circulată, însă infrastructura parcului a ajuns într-o stare avansată de degradare. Aleile sunt uzate, mobilierul urban este învechit, iar instalațiile de iluminat exterior sunt depășite din punct de vedere tehnic și presupun un consum ridicat de energie.

Nici fântâna arteziană nu mai corespunde cerințelor actuale, aceasta fiind afectată de uzură și pierderi importante de apă. În ultimii 40 de ani, parcul nu a beneficiat de investiții majore care să îi redea întreaga valoare urbană și peisagistică.

Proiectul actual urmărește tocmai recuperarea acestei valori și adaptarea parcului la nevoile unei comunități moderne.

Aproape 15.000 de metri pătrați de trasee pietonale

Una dintre cele mai importante intervenții vizează infrastructura pietonală. Vor fi reabilitate traseele existente și vor fi create noi legături pietonale, pe o suprafață totală de 14.956 de metri pătrați.

Aleile vor fi realizate din pavaj din piatră naturală, iar bordurile existente vor fi refăcute sau înlocuite. Totodată, vor fi amenajate rampe pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât accesul în parc și deplasarea în interiorul acestuia să fie mai ușoare.

Mai mult spațiu verde și o nouă imagine peisagistică

Proiectul prevede modernizarea și extinderea spațiilor verzi pe o suprafață de 9.808 metri pătrați. Vor fi plantați arbori și arbuști din diferite specii, fiind păstrată concepția arhitectural-peisagistică inițială a parcului.

De-a lungul aleilor principale vor fi amplasați arbori decorativi, iar suprafețele verzi vor beneficia de un sistem de irigație.

Reconfigurarea spațiilor verzi urmărește și creșterea accesibilității pentru persoanele vârstnice și pentru cele cu dizabilități, precum și îmbunătățirea vizibilității către clădirile și accesele din jurul parcului.

Bănci smart, mese de șah și patru cișmele

Noul parc va beneficia de mobilier urban modern. Printre dotările prevăzute se numără bănci smart, bănci din lemn pe structură metalică, coșuri de gunoi, cișmele de apă potabilă și dispensere pentru pungi destinate animalelor de companie.

Pentru persoanele vârstnice vor fi amenajate zone cu mese de șah, concepute ca spații pentru socializare și petrecerea timpului liber.

De asemenea, în parc vor fi amplasate patru cișmele cu apă potabilă, iar grupul sanitar public automat prevăzut în proiect va fi complet echipat.

Iluminat LED și camere video pentru mai multă siguranță

Un nou sistem de iluminat public va schimba inclusiv aspectul parcului după lăsarea serii. Corpurile de iluminat de tip LED vor fi montate pe stâlpi metalici, soluția fiind destinată atât îmbunătățirii iluminării, cât și reducerii consumului de energie.

Proiectul include și instalarea unui sistem de supraveghere video. Potrivit obiectivelor investiției, iluminatul și monitorizarea video vor contribui la creșterea siguranței în spațiul public și la reducerea riscului de accidente în timpul utilizării parcului pe timp de noapte.

Wi-Fi în parc și facilități pentru toate generațiile

Modernizarea aduce și o componentă digitală. Parcul va fi dotat cu sistem Wi-Fi, facilitând accesul la internet pentru cei care își petrec timpul aici.

Conectivitatea este gândită inclusiv ca suport pentru activități educative și pentru crearea unui spațiu în care generații diferite să poată petrece timpul liber împreună.

Lupa Capitolina și Monumentul Ostașului Român, integrate în noul parc

Modernizarea va ține cont de elementele cu valoare simbolică și istorică existente în parc. Aici se află Lupa Capitolina, una dintre cele 25 de copii ale celebrei statui din Roma, precum și Monumentul Ostașului Român.

Proiectul prevede intervenții asupra monumentelor, inclusiv reabilitarea zonelor de soclu aflate în stare de degradare și curățarea acestora.

Vor fi refăcute și zidurile de sprijin existente, care vor fi finisate cu tencuială de culoare albă.

65.000 de locuitori, beneficiari direcți

Beneficiarii proiectului sunt, în primul rând, locuitorii municipiului Satu Mare. Conform documentației investiției, populația aflată într-o rază de doi kilometri în jurul parcului reprezintă aproximativ 65.000 de persoane.

La aceștia se adaugă beneficiarii indirecți: turiștii, persoanele care tranzitează municipiul și oaspeții locuitorilor din zonă.

Prin amploarea lucrărilor, proiectul urmărește să transforme parcul într-un spațiu public destinat nu doar plimbării, ci și recreerii, socializării, activităților educative și petrecerii timpului liber.

Un parc cu identitate, dar adaptat prezentului

Reabilitarea este construită în jurul celor trei valori fundamentale promovate de New European Bauhaus: frumusețe, sustenabilitate și incluziune.

Astfel, Parcul Vasile Lucaciu își va păstra elementele care îi dau identitate, dar va primi infrastructura și facilitățile necesare unui spațiu public contemporan.

Cu o valoare de 27.649.643,12 lei, investiția reprezintă una dintre intervențiile importante asupra spațiului public sătmărean, urmărind ca parcul să devină un loc mai accesibil, mai sigur și mai atractiv pentru cei aproximativ 65.000 de locuitori din zona sa de influență, dar și pentru ceilalți sătmăreni și vizitatori ai orașului.