Accidentul produs joi dimineață pe Drumul Național 19, în localitatea Botiz, s-a transformat într-o tragedie. Bărbatul de 53 de ani, din municipiul Satu Mare, care a fost găsit în stare gravă după ce a pierdut controlul autoutilitarei, a fost resuscitat la fața locului și transportat la spital. Din nefericire, acesta a decedat ulterior.

Șoferul a pierdut controlul autoutilitarei

Accidentul a fost anunțat joi, 17 septembrie, la ora 08:36, printr-un apel la 112. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 19, în localitatea Botiz.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 53 de ani, din municipiul Satu Mare, conducea o autoutilitară în momentul în care ar fi prezentat o stare de rău.

Conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoutilitara a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.

Medicii au încercat să-i salveze viața

La locul accidentului au intervenit echipajele medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare, conform protocolului.

După efectuarea manevrelor de resuscitare, bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Din nefericire, starea acestuia s-a agravat, iar ulterior medicii au constatat decesul.

Astfel, evenimentul rutier de la Botiz este cercetat acum ca accident mortal.

Polițiștii continuă cercetările

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Anchetatorii urmează să stabilească inclusiv circumstanțele în care bărbatul a pierdut controlul autoutilitarei și legătura dintre starea de rău prezentată în timpul deplasării și producerea evenimentului.

Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile nu au comunicat alte detalii cu privire la cauza exactă a decesului.

Din păcate, accidentul de la Botiz s-a încheiat cu pierderea unei vieți omenești.



