Deputatul PSD de Satu Mare a votat în Parlament pentru dezvoltarea turismului balnear din Tășnad

Un proiect de lege votat în Camera Deputaților poate aduce noi oportunități pentru stațiunile balneare din România, iar Tășnadul se află printre localitățile care pot beneficia de direcția de dezvoltare propusă. Deputatul PSD Mircea Govor spune că va susține în continuare investițiile care pot transforma apele termale într-un motor de dezvoltare pentru oraș și județ.

Mircea Govor a votat, în 16 septembrie, proiectul de lege privind dezvoltarea turismului balnear românesc ca domeniu strategic prioritar al economiei naționale, demers pe care îl consideră important pentru viitorul stațiunii Tășnad.

Un vot cu miză pentru Tășnad

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a votat în Camera Deputaților pentru proiectul de lege privind dezvoltarea turismului balnear românesc. Proiectul, promovat și susținut de parlamentarii PSD, urmărește crearea cadrului necesar pentru modernizarea infrastructurii balneare, susținerea investițiilor, creșterea calității serviciilor și promovarea stațiunilor din România.

Pentru județul Satu Mare, miza este una concretă. Tășnadul dispune de resurse termale și are statut de stațiune balneoclimatică, iar zona Ștrandului Termal, cu un areal de aproximativ șapte hectare, este recunoscută oficial în acest sens.

Govor: „Tășnadul are de câștigat!”

Mesajul deputatului sătmărean este unul clar: dezvoltarea turismului balnear poate reprezenta o oportunitate pentru Tășnad și pentru întreaga zonă.

„Tășnadul are de câștigat!”, transmite Mircea Govor, care spune că a votat proiectul cu atât mai multă convingere cu cât cunoaște eforturile administrației locale pentru dezvoltarea turismului balnear.

În mesajul său, parlamentarul îl menționează pe primarul PSD al orașului Tășnad, Adrian Farcău, despre care afirmă că se implică în dezvoltarea acestui domeniu și în valorificarea potențialului apelor termale.

Apele termale, o resursă pentru dezvoltarea orașului

Potrivit lui Mircea Govor, turismul balnear poate însemna mai mult decât atragerea turiștilor. El poate genera investiții, locuri de muncă și venituri pentru comunitățile locale.

„Turismul balnear înseamnă sănătate, investiții, locuri de muncă și venituri pentru comunitățile locale”, afirmă deputatul.

În acest context, resursele naturale ale României, inclusiv cele termale, sunt văzute ca un potențial care poate fi valorificat prin investiții și proiecte pe termen lung.

Promisiunea lui Mircea Govor

Deputatul PSD de Satu Mare afirmă că va susține în continuare demersurile care vizează dezvoltarea Tășnadului, a județului Satu Mare și a turismului românesc.

Pentru Tășnad, miza este legată de capacitatea orașului de a-și valorifica statutul de stațiune balneoclimatică și resursele termale, într-un moment în care turismul balnear este propus ca domeniu strategic prioritar al economiei naționale.

Iar mesajul lui Mircea Govor este fără echivoc: Tășnadul trebuie să profite de această oportunitate.