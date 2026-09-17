Polițiștii sătmăreni au intensificat controalele pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere. Peste 300 de sancțiuni au fost aplicate șoferilor, iar valoarea amenzilor depășește 100.000 de lei.

La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În cadrul acțiunilor, au fost aplicate peste 70 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 25.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități de prevenire a faptelor antisociale, precum și acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier. În urma acestora, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Polițiștii recomandă participanților la trafic să respecte regimul legal de viteză, să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și să evite depășirile în zonele în care acestea sunt interzise.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, iar pietonii să traverseze doar prin locurile special amenajate și după o asigurare temeinică. Bicicliștii trebuie să respecte regulile de circulație și să utilizeze pistele special amenajate sau partea carosabilă, după caz.

IPJ Satu Mare atrage atenția și asupra riscurilor generate de circulația cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum frânarea, direcția sau iluminarea.