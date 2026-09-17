Urmărire în miez de noapte pe străzile din Satu Mare

Locale 17.09.2026 15:19
Urmărire în miez de noapte pe străzile din Satu Mare

Un tânăr de 18 ani a fost urmărit de polițiști după ce nu a oprit la semnalele acustice și luminoase. Oamenii legii au descoperit apoi că acesta nu avea permis de conducere.

La ora 02:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au încercat să oprească un autoturism pe strada Gheorghe Barițiu, folosind semnalele acustice și luminoase.

Șoferul nu a respectat indicațiile polițiștilor și și-a continuat deplasarea, astfel că oamenii legii au pornit în urmărirea autoturismului.

Mașina a fost oprită ulterior pe strada Ștefan Octavian Iosif. La volan a fost identificat un tânăr de 18 ani, din Satu Mare.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările continuă într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand