Urmărire în miez de noapte pe străzile din Satu Mare

Un tânăr de 18 ani a fost urmărit de polițiști după ce nu a oprit la semnalele acustice și luminoase. Oamenii legii au descoperit apoi că acesta nu avea permis de conducere.

La ora 02:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au încercat să oprească un autoturism pe strada Gheorghe Barițiu, folosind semnalele acustice și luminoase.

Șoferul nu a respectat indicațiile polițiștilor și și-a continuat deplasarea, astfel că oamenii legii au pornit în urmărirea autoturismului.

Mașina a fost oprită ulterior pe strada Ștefan Octavian Iosif. La volan a fost identificat un tânăr de 18 ani, din Satu Mare.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările continuă într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.