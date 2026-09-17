Tinerii care își doresc o carieră în Jandarmeria Română au acum ocazia să facă primul pas: în sesiunea septembrie–decembrie 2026 sunt disponibile sute de locuri în școlile militare de subofițeri.

Jandarmeria Română a dat startul înscrierilor pentru admiterea în școlile militare de subofițeri, iar candidații interesați au la dispoziție 850 de locuri. Înscrierile se fac online, iar cei care vor să urmeze o carieră militară trebuie să respecte calendarul etapelor de selecție.

850 de locuri la Drăgășani și Fălticeni

Pentru sesiunea de admitere septembrie–decembrie 2026 sunt disponibile 850 de locuri în cele două școli militare de subofițeri ale Jandarmeriei Române.

La Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani sunt disponibile 450 de locuri, în timp ce Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni pune la dispoziție 400 de locuri.

Prima etapă: înscrierea online

Candidații interesați trebuie să se înscrie online, prin Hub-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne.

Înscrierile sunt deschise până în data de 4 octombrie 2026, ora 23:55.

Înscriere și informații oficiale – Hub-ul de servicii al M.A.I.

După înscriere urmează mai multe etape de selecție, fiecare având un termen precis.

Calendarul admiterii

Candidații trebuie să fie atenți la întregul calendar al procedurii. Depunerea documentelor este programată până în 21 octombrie.

Proba fizică se va desfășura în perioada 28 octombrie–4 noiembrie, iar proba scrisă este programată pentru 7 noiembrie.

Ultima etapă, examinarea medicală, este prevăzută în perioada 11 noiembrie–11 decembrie.

Informații pentru candidații din Satu Mare

Tinerii din județul Satu Mare care doresc să afle mai multe informații despre procedura de admitere se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0261 769760, interior 24535.

Pentru cei care își doresc o carieră în Jandarmeria Română, admiterea reprezintă primul pas către profesia de subofițer. Urmează însă mai multe probe și etape de selecție, iar candidații trebuie să se pregătească și să respecte termenele stabilite pentru fiecare etapă.



