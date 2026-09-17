Una dintre cele mai aglomerate artere de acces spre municipiul Satu Mare ar urma să fie lărgită, iar sensul giratoriu de la centură va fi reconfigurat pentru a permite o circulație mai fluentă.

Proiectul privind lărgirea DN 19 pe Drumul Careiului la trei benzi alternative intră într-o etapă concretă. Varianta tehnică a fost prezentată reprezentanților administrației locale de către CNAIR, iar lucrările sunt estimate să înceapă în primăvara anului viitor.

Trei benzi între Vetiș și centură

Potrivit variantei tehnice prezentate, DN 19 va fi lărgit la trei benzi alternative pe sectorul cuprins între sensul giratoriu din Vetiș și centura de ocolire a municipiului Satu Mare.

Soluția este destinată fluidizării traficului pe unul dintre cele mai circulate segmente de drum din zona municipiului, tranzitat zilnic de mii de sătmăreni.

Prin sistemul cu trei benzi alternative, banda suplimentară va putea fi utilizată în funcție de sensul predominant al traficului, soluție menită să faciliteze deplasarea și să reducă blocajele.

Și sensul giratoriu de la centură va fi modificat

Intervenția nu se limitează la lărgirea drumului. Sensul giratoriu de la centura municipiului Satu Mare urmează să fie reconfigurat și va avea două benzi de circulație.

Modificarea este inclusă în soluția tehnică prezentată de CNAIR și are ca obiectiv îmbunătățirea circulației în zona de conexiune dintre DN 19 și centura municipiului.

CNAIR va executa lucrările

Lucrările ar putea începe în primăvara anului viitor și urmează să fie executate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Proiectul a fost discutat în cadrul unor întâlniri între reprezentanții administrației locale, CNAIR și celelalte instituții implicate în gestionarea traficului și a infrastructurii rutiere.

La cea mai recentă întâlnire au participat Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Csaba Masculic, administratorul public al municipiului Satu Mare, Ovidiu Giurgiu, șeful Compartimentului Investiții din cadrul Primăriei Satu Mare, reprezentanți ai Instituției Arhitectului-Șef din cadrul Consiliului Județean, precum și Denisa Tropotei, din partea Biroului Rutier al IPJ Satu Mare.

„O soluție pentru fluidizarea traficului”

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a explicat că proiectul a pornit de la necesitatea identificării unei soluții pentru traficul dintre Vetiș și centura municipiului.

„În urmă cu ceva timp, ne-am întâlnit în cabinetul primarului, alături de deputatul Mircea Govor și reprezentanții CNAIR, pentru a identifica o soluție de fluidizare a traficului între sensul giratoriu din Vetiș și centura municipiului Satu Mare”, a transmis Raul Băbțan.

Potrivit viceprimarului, reprezentanții CNAIR au prezentat acum varianta tehnică propusă, care include lărgirea DN 19 la trei benzi alternative, reconfigurarea sensului giratoriu de la centură la două benzi și estimarea începerii lucrărilor în primăvara anului viitor.

„Satu Mare pe drumul cel bun!”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, consideră proiectul unul important pentru traficul din zona de acces spre oraș.

„Este un proiect important pentru miile de sătmăreni care tranzitează zilnic această zonă. Prin colaborare instituțională și soluții bine fundamentate, putem rezolva problemele reale ale comunității”, a transmis primarul.

Edilul a prezentat proiectul și prin mesajul „Satu Mare pe drumul cel bun!”, subliniind importanța investiției pentru infrastructura rutieră și pentru fluidizarea circulației.

Dacă estimările prezentate de CNAIR vor fi respectate, primăvara anului viitor ar putea aduce începerea lucrărilor pe unul dintre cele mai importante culoare de trafic rutier din zona municipiului Satu Mare.



