Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare organizează duminică, 20 septembrie, o manifestare comemorativă dedicată memoriei lui Avram Iancu, la 154 de ani de la moartea sa. Evenimentul va avea loc la bustul marelui erou din municipiu.

Manifestarea este programată să înceapă la ora 12:30, la bustul lui Avram Iancu din Satu Mare. Organizatorii, în frunte cu președintele societății, Mircea Dobra, îi invită pe sătmăreni să participe la momentul de recunoștință și respect dedicat uneia dintre personalitățile importante ale istoriei românilor din Transilvania.

Avram Iancu este strâns legat de evenimentele revoluționare de la 1848–1849 și de lupta pentru drepturile românilor transilvăneni. Cunoscut drept „Crăișorul Munților”, acesta a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al demnității și al rezistenței.

La Satu Mare, manifestarea de duminică va fi un prilej de rememorare a personalității și rolului său în istoria Transilvaniei, dar și de păstrare vie a memoriei sale în comunitate.

Evenimentul va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, de la ora 12:30, la bustul lui Avram Iancu din municipiul Satu Mare.



