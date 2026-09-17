Vine și prima victorie?

CSM Olimpia Satu Mare revine pe teren propriu sâmbătă, 19 septembrie, pentru ultima partidă înaintea pauzei de aproximativ trei săptămâni din Liga 2. Sătmărenii întâlnesc CS Afumați, într-un meci programat de la ora 11:00, pe stadionul Olimpia „Daniel Prodan”, în cadrul etapei a 8-a.



După această rundă, campionatul se va întrerupe până în 10 octombrie, ca urmare a acțiunilor echipelor naționale. Astfel, partida cu CS Afumați este ultima ocazie pentru formația pregătită de Alexandru Pelici de a mai aduna puncte înaintea pauzei.



Olimpia vine după o remiză în deplasare

CSM Olimpia Satu Mare abordează confruntarea de sâmbătă după un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasare, în timp ce CS Afumați a terminat la egalitate, scor 2-2, partida de pe teren propriu cu ASA Târgu Mureș.

În clasament, cele două echipe sunt despărțite de șapte poziții și șapte puncte. CSM Olimpia ocupă locul 19, cu 4 puncte, după primele șapte etape, în timp ce CS Afumați se află pe poziția a 11-a, cu 11 puncte.

Pentru formația sătmăreană, punctele puse în joc sâmbătă sunt cu atât mai importante cu cât urmează o pauză competițională în care echipa va avea timp să pregătească următoarea parte a sezonului.



Două victorii pentru Olimpia în sezonul trecut

CSM Olimpia și CS Afumați s-au întâlnit de două ori și în sezonul trecut de Liga 2, iar sătmărenii au avut câștig de cauză în ambele confruntări.

Pe 13 decembrie 2025, CSM Olimpia s-a impus pe teren propriu cu 2-1. Câteva luni mai târziu, pe 25 aprilie 2026, formația sătmăreană a câștigat și în deplasare, scor 3-1, în play-out.

Partida de sâmbătă reprezintă, așadar, o nouă confruntare între cele două formații, iar suporterii sătmăreni sunt așteptați în număr cât mai mare la stadion.



Cât costă biletele

Pentru partida de pe stadionul Olimpia „Daniel Prodan”, organizatorii au pregătit mai multe categorii de bilete, în funcție de sector.

Prețurile biletelor:

Tribuna Oficială – VIP: 60 lei

Tribuna Principală – VIP: 40 lei

Sector A – centru-dreapta: 30 lei

Sector B – centru-stânga: 30 lei

Sector C – zona familiilor: 25 lei

Sector C – copii: 10 lei

Sector D – partea stângă: 25 lei

Sector Oaspeți: 20 lei

Stadionul Olimpia „Daniel Prodan” are o capacitate de 3.173 de locuri.



Vreme bună pentru fotbal

Partida de sâmbătă se anunță a fi disputată în condiții meteo favorabile. La Satu Mare sunt prognozate temperaturi de aproximativ 19-20 de grade Celsius, cu șanse reduse de ploaie și vânt slab, de până la aproximativ 5 km/h.

Cu alte cuvinte, toate premisele sunt pentru o dimineață potrivită pentru fotbal și pentru o prezență cât mai numeroasă în tribune.



Programul etapei a 8-a din Liga 2

Sâmbătă, 19 septembrie

11:00 – Unirea Slobozia – Chindia Târgovişte

11:00 – CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi

11:00 – FC Bacău – Cetatea Suceava

11:00 – Steaua Bucureşti – CS Gloria Bistriţa

11:00 – CSM Slatina – CSC Şelimbăr

11:00 – CSL Ştefăneşti – FC Metaloglobus

11:00 – Concordia Chiajna – Metalul Buzău

12:30 – Popeşti Leordeni – Poli Timișoara

Duminică, 20 septembrie

11:30 – SCM Rm. Vâlcea – FC Bihor Oradea

Marți, 22 septembrie



17:30 – CSC Dumbrăviţa – CSM Reşiţa

20:00 – ASA Tg. Mureş – CS Dinamo Bucureşti

Clasamentul înaintea etapei a 8-a

1. CSM Slatina 19

2. Poli Timișoara 17

3. Popeşti Leordeni 15

4. Concordia Chiajna 15

5. CSM Reşiţa 15

6. Chindia Târgovişte 12

7. Gloria Bistriţa 12

8. FC Bacău 11

9. Cetatea Suceava 11

10. Metalul Buzău 11

11. CS Afumaţi 11

12. FC Bihor Oradea 9

13.FC Metaloglobus 8

14. ASA Tg. Mureş 8

15.SCM Rm. Vâlcea 8

16. CSC Şelimbăr 6

17. CSL Ştefăneşti 6

18.Unirea Slobozia 4

19.CSM Olimpia SM 4

20.CSC Dumbrăviţa 3

21. Dinamo Bucureşti 3

22.Steaua Bucureşti 2

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