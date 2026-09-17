Patru tineri ar fi fost implicați într-un conflict violent, iar unul dintre agresori este acuzat că ar fi furat 5.300 de euro. Polițiștii i-au depistat pe cei doi suspecți în zona Pieței Someș din municipiul Satu Mare.

Un apel la 112, făcut în dimineața zilei de 17 septembrie, a declanșat o intervenție rapidă a polițiștilor sătmăreni. Un tânăr din Turulung a reclamat că el și un alt localnic ar fi fost agresați într-o stație de autobuz, iar agresorul i-ar fi deposedat de importante sume de bani.

Totul ar fi început într-o stație de autobuz

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, la ora 07:26, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 de către un tânăr de 22 de ani, din Turulung.

Acesta le-a relatat polițiștilor că, în timp ce se afla într-o stație de autobuz împreună cu un alt tânăr, de 23 de ani, din aceeași localitate, cei doi ar fi fost agresați fizic de un bărbat de 32 de ani, tot din Turulung.

În timpul incidentului, agresorul ar fi sustras de la cei doi tineri sumele de 4.000 de euro, respectiv 1.300 de euro.

Un alt tânăr ar fi fost atacat

Conflictul nu s-ar fi limitat însă la cei doi tineri aflați în stația de autobuz. În cadrul aceluiași eveniment, bărbatul de 32 de ani ar fi agresat fizic și un alt tânăr, în vârstă de 21 de ani, din Turulung.

Ulterior, în scandal ar fi intervenit și tatăl bărbatului de 32 de ani. Potrivit polițiștilor, acesta, în vârstă de 50 de ani și tot din Turulung, ar fi agresat fizic atât tânărul de 21 de ani, cât și pe cel de 23 de ani.

Suspecții au fost găsiți la Satu Mare

Polițiștii au demarat imediat verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul și identificarea persoanelor implicate.

În urma investigațiilor, cei doi bărbați, de 32 și 50 de ani, au fost identificați și depistați pe raza municipiului Satu Mare, în zona Pieței Someș.

Autoturismul în care se aflau cei doi a fost oprit în trafic, iar polițiștii au efectuat verificări și o percheziție a acestuia.

Cercetări pentru tâlhărie și agresiune

Bărbatul de 32 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și lovirea sau alte violențe.

În ceea ce îl privește pe bărbatul de 50 de ani, acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Cercetările sunt în desfășurare, polițiștii urmând să stabilească întreaga activitate infracțională și să dispună măsurile legale care se impun.