Se joacă în weekend! Delegări!

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 3
Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:
CSM Olimpia II - Recolta Dorolţ
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
A: Bogdan Răzvan
A1: Bathory Ştefan
A2: Toth Kristian
Obs. Gherasim Alexandru
Oaşul 1969 - Turul Micula
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
A: Rebegea Ciprian
A1: Nagy Norbert
A2: Mureşan Matei
Obs. Năstruţ Liviu
Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:
CSM Victoria Carei - Talna Oraşu Nou
ORA: 15:00-seniori / 17:00 juniori
A: CJ
A1: Kopriva Zsolt
A2: Bathory Ştefan
Obs. Caia Sorin
Voinţa Lazuri - Someşul Odoreu
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
A: Rebegea Ciprian Gelu
A1: Korponai Daniel
A2: Miclăuş Toma Răzvan
Obs. Boc Aurel
Liga a IV-a – Seria A - Etapa 3
Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:
Kneho Urziceni - Stăruinţa Berveni
ORA: 14:00 seniori
A: Coman Marius
A1: Trella Zoran
A2: Cavaşi David
Obs. Tătaru Marcel
Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:
Schwaben Kalmandi Cămin - Fortuna Căpleni
ORA: 17:00 seniori
A: Iuhas Raul
A1: Juhasz Tibor
A2: Ardelean Vlad
Obs. Kegyes Tiberiu
Frohlich Foieni - Ciumeşti
ORA: 14:00 seniori
A: Sălăgean Norbert
A1: Sălăgean Sarah
A2: Reday Arpad
Obs. Cseh Sandor
Platanul Marna - Recolta Sanislău
ORA: 17:00 seniori
A: Sician Gabriel
A1: Bauer Adalbert
A2: Marta Raul
Obs. Maier Alexandru
Liga a IV-a – Seria B - Etapa 3
Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:
Sportul Botiz - Diferit SM
ORA: 14:00 seniori
A: Simon Elek
A1: Marta Raul
A2: Jenifer Damian
Obs. Vigu Iosif
Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:
Înfrăţirea Tarna Mare - Victoria Apa
ORA: 14:00 seniori
A: Coman Marius
A1: Gherman Denis
A2: Călăman Cosmin
Obs. Pataki Zoltan
Someşul Cărăşeu - Vointa Turt
ORA: 16:00 seniori
A: Por Constantin
A1: Batori Patrick
A2: Sabo Andrei
Obs. Halici Eugen
Dacia Medieşu Aurit - STA
Liga a IV-a – Seria C - Etapa 3
Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:
Someşul Oar - Crasna Moftinu Mic
ORA: 17:00 seniori
A: Chiriloaia Ciprian
A1: Bauer Iosif
A2: Pop Emanuel
Obs. Turtureanu Ioan
Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:
Vulturii Santău - Dacia Supur
ORA: 15:00 seniori
A: Tincu Bogdan
A1: Popescu Tudor
A2: Rebgea Adrian
Obs. Iuhas Ioan
Victoria Petreşti - Cetate 800 Ardud
ORA: 16:30 seniori
A: Rakoczi Kirstof
A1: Reday Arpad
A2: Sălăgean Sarah
Obs. Pop Lucian
Unirea Pişcolt - Real Andrid
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
A: Moisa Florin
A1: Moisa Gabriel
A2: Sălăgean Norbert
Obs. Şuta Nicolae
Liga a V-a – Etapa 2
Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:
Olimpia Domăneşti - Voinţa Babţa
ORA: 17:00 seniori
A: Chiorean George
A1: Botos Roland
A2: Moisa Gabriel
Obs. Morar Nicolae
Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:
Viitorul Viile Satu Mare - Livada
ORA: 17:00 seniori
A: Bogdan Răzvan
A1: Pop Raul
A2: Sălăjan Ionuţ
Obs. Nagy Levente
Prietenia Crucişor - Voinţa Lazuri II Bercu, nu se dispută
Meci amical JUNIORI U16
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Juniori CJ - U10
Il Clacio - Someşul SM 2010, vineri, 17:00, Dinamo
A: Korponai Daniel
Viitorul Someşu - Unirea Tăşnad, vineri, 18:00, Someşul
A: Miclăuş Toma Răzvan
Primavera - Victoria Petreşti, sâmbătă, 11:00, Păuleşti
A: Coman Marius
Lupii Oaşului - CSM Olimpia, luni, 18:00, Oraşu Nou
A: Korponai Daniel
Juniori CJ - U11
Primavera-Someşul SM 2010, sâmbătă, 09:30, Păuleşti
A: Coman Marius
Lupii Oaşului - CSM Olimpia, duminică, 09:30, Oraşu Nou
A: Trella Zoran
Juniori CJ - U12
CSM Olimpia - Academia Partium, vineri, 18:00, Partium
A: Coman Marius
Viitorul Someşu - Oaşul 1969, sâmbătă, 09:30, Someşul
A: Cavaşi David
Primavera - Il Clacio, sâmbătă, 16:00, Păuleşti
A_ Miclăuş Toma Răzvan
Juniori CJ - U13
Someşul Odoreu - Sportul Botiz, vineri, 16:00, Odoreu
A: Pop Raul, Tivadar Marius
Viitorul Someşu - Oaşul 1969, sâmbătă, 11:00, Someşul
A: Cavaşi David, Tivadar Marius
Primavera - Voinţa Turţ, duminică, 14:00, Păuleşti
A: Nagy Norbert, Cavaşi David
Juniori CJ - U15
Primavera - Livada, duminică, 10:00, Păuleşti
A: Rebegea Ciprian Gelu, Rebegea Adrian, Sălăjan Ionuţ
Oaşul 1969 - Lupii Oaşului, duminică, 10:30, Negreşti Oaş
A: Coman Marius, Gherman Denis, Călăma Cosmin
Juniori republicani CN - U15/U16
LPS SM - CSM Olimpia, sâmbătă, 12:00 / 14:00, Dinamo
A: Pop Emanuel, Iuhas Raul, Pop Raul
Delegările pot suferi modificări pe parcurs. Oficialii (arbitru, arbitru asistent, observator) sunt rugați să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare.