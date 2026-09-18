Se joacă în weekend! Delegări!

Sport 18.09.2026 11:41
Se joacă în weekend! Delegări!

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 3

Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:

CSM Olimpia II - Recolta Dorolţ

ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori

A: Bogdan Răzvan

A1: Bathory Ştefan

A2: Toth Kristian

Obs. Gherasim Alexandru

Oaşul 1969 - Turul Micula

ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori

A: Rebegea Ciprian

A1: Nagy Norbert

A2: Mureşan Matei

Obs. Năstruţ Liviu

Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:

CSM Victoria Carei - Talna Oraşu Nou

ORA: 15:00-seniori / 17:00 juniori

A: CJ

A1: Kopriva Zsolt

A2: Bathory Ştefan

Obs. Caia Sorin

Voinţa Lazuri - Someşul Odoreu

ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori

A: Rebegea Ciprian Gelu

A1: Korponai Daniel

A2: Miclăuş Toma Răzvan

Obs. Boc Aurel

Liga a IV-a – Seria A - Etapa 3

Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:

Kneho Urziceni - Stăruinţa Berveni
ORA: 14:00 seniori

A: Coman Marius

A1: Trella Zoran

A2: Cavaşi David

Obs. Tătaru Marcel

Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:

Schwaben Kalmandi Cămin - Fortuna Căpleni

ORA: 17:00 seniori

A: Iuhas Raul

A1: Juhasz Tibor

A2: Ardelean Vlad

Obs. Kegyes Tiberiu


Frohlich Foieni - Ciumeşti

ORA: 14:00 seniori

A: Sălăgean Norbert

A1: Sălăgean Sarah

A2: Reday Arpad

Obs. Cseh Sandor


Platanul Marna - Recolta Sanislău

ORA: 17:00 seniori

A: Sician Gabriel

A1: Bauer Adalbert

A2: Marta Raul

Obs. Maier Alexandru


Liga a IV-a – Seria B - Etapa 3

Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:

Sportul Botiz - Diferit SM

ORA: 14:00 seniori

A: Simon Elek

A1: Marta Raul

A2: Jenifer Damian

Obs. Vigu Iosif

Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:

Înfrăţirea Tarna Mare - Victoria Apa

ORA: 14:00 seniori

A: Coman Marius

A1: Gherman Denis

A2: Călăman Cosmin

Obs. Pataki Zoltan

Someşul Cărăşeu - Vointa Turt

ORA: 16:00 seniori

A: Por Constantin

A1: Batori Patrick

A2: Sabo Andrei

Obs. Halici Eugen

Dacia Medieşu Aurit - STA


Liga a IV-a – Seria C - Etapa 3

Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:

Someşul Oar - Crasna Moftinu Mic   

ORA: 17:00 seniori

A: Chiriloaia Ciprian

A1: Bauer Iosif

A2: Pop Emanuel

Obs. Turtureanu Ioan

Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:

Vulturii Santău - Dacia Supur   

ORA: 15:00 seniori

A: Tincu Bogdan

A1: Popescu Tudor

A2: Rebgea Adrian

Obs. Iuhas Ioan

Victoria Petreşti - Cetate 800 Ardud   

ORA: 16:30 seniori

A: Rakoczi Kirstof

A1: Reday Arpad

A2: Sălăgean Sarah

Obs. Pop Lucian

Unirea Pişcolt - Real Andrid   

ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori

A: Moisa Florin

A1: Moisa Gabriel

A2: Sălăgean Norbert

Obs. Şuta Nicolae

Liga a V-a – Etapa 2

Sâmbătă, 19 septembrie următoarele meciuri:

Olimpia Domăneşti - Voinţa Babţa

ORA: 17:00 seniori

A: Chiorean George

A1: Botos Roland

A2: Moisa Gabriel

Obs. Morar Nicolae

Duminică, 20 septembrie următoarele meciuri:

Viitorul Viile Satu Mare - Livada

ORA: 17:00 seniori

A: Bogdan Răzvan

A1: Pop Raul

A2: Sălăjan Ionuţ

Obs. Nagy Levente

Prietenia Crucişor - Voinţa Lazuri II Bercu, nu se dispută

Meci amical JUNIORI U16

-

Juniori CJ - U10

Il Clacio - Someşul SM 2010, vineri, 17:00, Dinamo

A: Korponai Daniel

Viitorul Someşu - Unirea Tăşnad, vineri, 18:00, Someşul

A: Miclăuş Toma Răzvan

Primavera - Victoria Petreşti, sâmbătă, 11:00, Păuleşti

A: Coman Marius

Lupii Oaşului - CSM Olimpia, luni, 18:00, Oraşu Nou

A: Korponai Daniel

Juniori CJ - U11

Primavera-Someşul SM 2010, sâmbătă, 09:30, Păuleşti

A: Coman Marius

Lupii Oaşului - CSM Olimpia, duminică, 09:30, Oraşu Nou

A: Trella Zoran

Juniori CJ - U12

CSM Olimpia - Academia Partium, vineri, 18:00, Partium

A: Coman Marius

Viitorul Someşu - Oaşul 1969, sâmbătă, 09:30, Someşul

A: Cavaşi David

Primavera - Il Clacio, sâmbătă, 16:00, Păuleşti

A_ Miclăuş Toma Răzvan

Juniori CJ - U13

Someşul Odoreu - Sportul Botiz, vineri, 16:00, Odoreu

A: Pop Raul, Tivadar Marius

Viitorul Someşu - Oaşul 1969, sâmbătă, 11:00, Someşul

A: Cavaşi David, Tivadar Marius

Primavera - Voinţa Turţ, duminică, 14:00, Păuleşti

A: Nagy Norbert, Cavaşi David

Juniori CJ - U15

Primavera - Livada, duminică, 10:00, Păuleşti

A: Rebegea Ciprian Gelu, Rebegea Adrian, Sălăjan Ionuţ

Oaşul 1969 - Lupii Oaşului, duminică, 10:30, Negreşti Oaş

A: Coman Marius, Gherman Denis, Călăma Cosmin

Juniori republicani CN - U15/U16

LPS SM - CSM Olimpia, sâmbătă, 12:00 / 14:00, Dinamo

A: Pop Emanuel, Iuhas Raul, Pop Raul

 

Delegările pot suferi modificări pe parcurs. Oficialii (arbitru, arbitru asistent, observator) sunt rugați să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare.

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