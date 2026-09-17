Castane de 24 de carate

Bursa zvonurilor 17.09.2026 21:33
Castane de 24 de carate





A venit toamna, timid, prin Sătmar. Se simte în aer mirosul de castane coapte, prăjite... Mirosul copilăriei, am zice. Doar că, la 12 lei suta de grame, parcă rămânem doar cu... Amintiri din copilărie.
Castanele de toamnă au început să le facă o concurență serioasă cireșelor de primăvară. La preț, desigur! La cât costă suta de grame, am zice că-s castane de 24 de carate, mai ceva ca aurul.
Și mi-e și frică să merg în weekend la ziua lor, la Baia Mare, la Ziua Castanelor. La cât de prețioase au ajuns, s-ar putea să trebuiască să fac un credit doar ca să mă distrez în orașul lui Cătălin și Doru (n.r. Cherecheș și Dăncuș).
PS: Am întrebat și-un prieten cu aprozarul. Cică, necoapte, castanele-s mai de bun-simț: 35 de lei kilogramul. Așa mai merge... încă nu-ți trebuie girant pentru o pungă.
PS 2: Stau și mă întreb: la ce prețuri or fi castanele pe care le tot luăm, din primăvară-ncoace, de la guvernanți și de la nea Ilie, interimaru’ pe viață? Că alea sigur nu mai sunt de 24 de carate... alea-s de plată în rate! Pentru noi și urmașii, urmașilor noștri…
PS 3: Nu  întrebați ”comersantu’ ” de bon la suta de grame de castane prăjite că s-a stricat căsuța mică, de marcat. Și ”PIOS”-ul, bineînțeles…Credeți-mă pe cuvânt. 

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