Din etapa a patra a anului trecut nu s-au mai înscris atâtea goluri. Atunci au fost 29, acum doar 27 (16 de către gazde). Să fie într-un ceas bun! Doar două echipe n-au înscris. Din nou gazdele s-au înfruptat mai abitir din sacoșa cu bunătățuri. Au intrat în posesia a 14 puncte, lăsând musafirilor lor doar 8 asemenea trufe. Ce vă spuneam în Caricatura trecută, în legătură cu formațiile pe val și cele sub val, s-a întărit în urma rezultatelor din etapa a noua.







Farul - UTA 4-2, curat murdar coane Gică; Miercurea Ciuc - Dinamo 1-3 ca-n bancurile cu John și Sir (ex: - John, udă florile; - bine Sir dar plouă; - nu-i nimic, ia umbrela); Sepsi - CFR 3-1 pentru că nu s-a renunțat la principii (totul pe atac); Rapid - Voluntari 2-1 într-un joc fără cap (dar cu coadă) în care s-a înscris cu capul; Argeș - Botoșani 1-1 arțăgos, dar gazdele au introdus al nouălea jucător de bază în infirmerie; Hunedoara - Craiova 0-1 cam nemeritat; „U” - Oțelul un 3-0 în care Szabalcs al nostru și-a cam arătat limitele; FCSB - Petrolul 2-2 cu văicăreli și simulări de ambele părți. Farul - UTA 4-2, curat murdar coane Gică; Miercurea Ciuc - Dinamo 1-3 ca-n bancurile cu John și Sir (ex: - John, udă florile; - bine Sir dar plouă; - nu-i nimic, ia umbrela); Sepsi - CFR 3-1 pentru că nu s-a renunțat la principii (totul pe atac); Rapid - Voluntari 2-1 într-un joc fără cap (dar cu coadă) în care s-a înscris cu capul; Argeș - Botoșani 1-1 arțăgos, dar gazdele au introdus al nouălea jucător de bază în infirmerie; Hunedoara - Craiova 0-1 cam nemeritat; „U” - Oțelul un 3-0 în care Szabalcs al nostru și-a cam arătat limitele; FCSB - Petrolul 2-2 cu văicăreli și simulări de ambele părți.

Judecând etapa a zecea, cea care urmează, prin prisma clasamentului am observat o chestie curioasă: primele patru clasate joacă acasă iar următoarele șapte în deplasare. Colac peste vârcolac următoarele patru joacă și ele acasă. Despre ultima clasată nu prea are rost să vorbim pentru că ia bătaie pe orice teren. Se pare că devine o obișnuință programarea unui meci duminica pe la ora dejunului. De cele mai multe ori este ales un meci cu public restrâns și da, în această etapă cei mai puțini spectatori vor fi la formația ilfoveană.



Dinamo - Constanța (duminică, ora 20,30) Derbiul etapei. La prima vedere liderii au din nou un meci la dispoziția lor. Am observat în ultimele etape că dobrogenii au început din nou să fie alintați de arbitri. Nu în mod brutal ci pe ici, pe colo, așa ca pe neobservate cum s-ar spune în argou. Sper să urmărim un meci frumos Moțul este în stare să dea o replică frumoasă câinilor.



Craiova - FCSB (sâmbătă, ora 20,30) La modul cum se prezintă bercenarii după prima jumătate a turului campionii ar trebui să aibă un meci ușor. Asta dacă nu uită că au în față câțiva jucători de certă valoare care dacă sunt zgândăriți ar putea scăpa din hamuri.



Rapid - Pitești (vineri, ora 21,00) În mod normal giuleștenii ar trebui să se impună relativ ușor dacă ținem cont că argeșenii sunt decimați de accidentări, dar cum la Rapid nimic nu este imposibil, Bogdan Andone și ai lui ar putea realiza o surpriză. Hai Rapid!



Arad - Sf. Gheorghe (vineri, ora 18,00) Meciul de deschidere al etapei. Dacă nici acum textiliștii nu se vor impune vor avea o toamnă foarte grea. Pe de altă parte secuii vin în orașul de pe Mureș cu un joc deschis, bazat pe atac, în care spiritul de echipă nu este doar în vestiar ci este demonstart și pe teren, în relațiile de joc.



Ploiești - Miercurea Ciuc (luni, ora 21,00) În meciul de închidere al etapei prahovenii au o sarcină ușoară. Ce să vezi? Ciucanii în loc să reducă numărul de titulari din Ungaria îl măresc. Etapa trecută au avut șase. Probabil s-au resemnat cu retrogradarea și folosesc Superliga doar ca pe o platformă de antrenament și formare pentru jucători cu valoare scăzută, dar cu potențial, din țara vecină.



CFR - Botoșani (sâmbătă, ora 17,30) Oare în ce stare de spirit sunt frânarii? Dacă n-ar fi Șumudică acolo nu cred că le-aș fi acordat șanse. Așa, o să avem parte de un meci de care pe care, în care dacă prima repriză nu se termină egal va da și învingătoarea disputei.



Voluntari - „U” (duminică, ora 14,00) Este meciul de vizionat în familie. Pe stadion sau în sufragerie, după masa de prânz, mama, tata și copiii se pot delecta cu o conversație în jurul fotbalului. Aș prefera ca ardelenii să se întoarcă cu cel puțin un punct.



Galați - Corvinul (luni, ora 18,00) Cenușăreasa etapei. Și din Moldova de jos aș prefera ca Ardealul să revină cu punct(e). Ambele echipe se zbat să evite zona incendiară a jumătății inferioare a clasamentului. Cred că și merită să evite acest lucru. Să vedem ce au hotărât ursitoarele.



Opriți războaiele!