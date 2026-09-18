TRAFIC. Accident la Decebal! TIR și autoturism, implicate într-un impact. Cozi uriașe în trafic

Locale 18.09.2026 12:24
TRAFIC. Accident la Decebal! TIR și autoturism, implicate într-un impact. Cozi uriașe în trafic

Un accident rutier produs în localitatea Decebal provoacă întârzieri importante în trafic. Șoferii care se îndreaptă spre Carei sunt sfătuiți să aleagă rute alternative.

Impactul dintre un TIR și un autoturism a dus la formarea unor coloane de mașini, iar traficul se desfășoară cu dificultate.

Un accident rutier s-a produs în această perioadă în localitatea Decebal, unde un TIR și un autoturism au fost implicate într-un impact. În urma evenimentului, traficul este îngreunat, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte în coloane.

Șoferii spre Carei, sfătuiți să aleagă ruta alternativă

Pentru evitarea zonei în care s-au format cozile, conducătorii auto care se deplasează spre Carei sunt sfătuiți să opteze pentru ruta prin Gelu și Moftinu Mare.

La fața locului sunt așteptate intervenția echipajelor abilitate și efectuarea verificărilor pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Revenim cu informații despre eventualele victime, cauzele producerii accidentului și situația traficului, pe măsură ce acestea vor fi disponibile.


Sursa foto: PresaSM.ro


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