Deputatul PSD de Satu Mare critică decizia președintelui Nicușor Dan și susține că România nu are nevoie doar de schimbarea numelui premierului, ci de o schimbare a politicilor guvernamentale.

Mircea Govor acuză actuala putere că a impus taxe mai mari și măsuri de austeritate și spune că PSD nu va acorda „un cec în alb” candidatului desemnat pentru funcția de prim-ministru.

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru declanșează noi reacții în PSD. Deputatul de Satu Mare Mircea Govor critică alegerea făcută de președintele Nicușor Dan și pune sub semnul întrebării capacitatea noului candidat de a prelua imediat conducerea Guvernului.

„România nu poate aștepta”

În mesajul transmis public, Mircea Govor susține că România traversează de luni întregi o perioadă marcată de criză politică, taxe mai mari și măsuri de austeritate, despre care afirmă că au pus presiune asupra populației și economiei.

Deputatul PSD consideră că funcția de prim-ministru presupune asumarea imediată a responsabilității și nu poate fi privită drept „un stagiu de pregătire” sau o promovare politică.

„O țară întreagă nu poate aștepta până când domnul Mureșan se hotărăște dacă este sau nu pregătit să fie prim-ministru”, afirmă Govor.

Acesta susține că România are nevoie de un premier care să intre în funcție cu un program clar, o echipă guvernamentală competentă și o majoritate parlamentară capabilă să susțină măsurile propuse.

Întrebări despre activitatea de la Bruxelles

Un alt punct al criticilor formulate de deputatul sătmărean îl reprezintă activitatea lui Siegfried Mureșan în Parlamentul European.

Govor îi cere candidatului desemnat să explice concret ce a făcut pentru România la Bruxelles, inclusiv în ceea ce privește apărarea fondurilor europene destinate țării noastre.

Deputatul PSD susține că Mureșan trebuie să explice și care va fi direcția pe care o va urma dacă ajunge la Palatul Victoria: o schimbare a politicilor actuale sau continuarea măsurilor asociate guvernării lui Ilie Bolojan.

„Va apăra interesele românilor sau va executa ordinele și calculele politice ale celor care l-au propus?”, întreabă Mircea Govor.

PSD îl susține pe Sorin Grindeanu

Deputatul sătmărean amintește că PSD a avut propria propunere pentru funcția de prim-ministru, în persoana lui Sorin Grindeanu.

În opinia lui Govor, desemnarea lui Siegfried Mureșan reprezintă alegerea candidatului unui partid care nu a reușit să formeze o majoritate și ale cărui politici au generat, potrivit acestuia, presiuni importante asupra românilor și economiei.

„PSD nu este anexa PNL și nu va oferi un cec în alb unui candidat ales în birourile lui Ilie Bolojan!”, afirmă deputatul.

„Nu voi vota o guvernare care schimbă doar numele premierului”

Mircea Govor anunță că, în calitate de deputat al sătmărenilor, nu va susține o guvernare despre care consideră că ar continua aceleași politici economice prin simpla schimbare a premierului.

Acesta enumeră pensionarii, salariații, profesorii, medicii, fermierii și antreprenorii printre categoriile despre care spune că au suportat deja efectele măsurilor de austeritate.

„Nu voi susține un Guvern care continuă să ia de la pensionari, salariați, profesori, medici, fermieri și antreprenori pentru a acoperi propriile greșeli”, transmite Govor.

Mesajul final al deputatului sătmărean

În finalul mesajului său, Mircea Govor susține că românii au suportat deja costurile măsurilor adoptate de actuala putere și cere o schimbare a politicilor guvernamentale, nu doar a persoanei care ocupă funcția de premier.

„Schimbați politicile, nu doar omul de la Palatul Victoria!”, este mesajul cu care deputatul PSD își încheie declarația, reafirmând că nu va susține ceea ce numește „austeritatea lui Bolojan”, indiferent de numele premierului desemnat.