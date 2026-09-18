O cantină din județul Satu Mare a fost sancționată cu o amendă de 10.000 de lei în urma controalelor desfășurate de inspectorii sanitari-veterinari în unitățile care produc, prepară și comercializează alimente.

Verificările DSVSA Satu Mare au vizat inclusiv cantine, restaurante, magazine, unități de procesare și alte spații în care sunt manipulate produse alimentare, iar neconformitățile constatate au dus la aplicarea unei sancțiuni contravenționale.

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au desfășurat, în perioada 10–18 septembrie 2026, controale pentru verificarea respectării normelor privind siguranța alimentelor și igiena în unitățile din județ.

Printre unitățile verificate s-au numărat și cantinele, acolo unde respectarea regulilor de igienă și a condițiilor de depozitare și preparare a alimentelor este esențială, mai ales în contextul servirii zilnice a unui număr mare de persoane.

O cantină a primit o amendă de 10.000 de lei

Potrivit informării oficiale a DSVSA Satu Mare, pentru neconformitățile constatate în timpul controalelor a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei.

Sancțiunea a fost aplicată unei cantine, pentru nerespectarea normelor privind autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, precum și a condițiilor de depozitare și comercializare a produselor alimentare.

Amenda este cea mai importantă informație din bilanțul controalelor, în condițiile în care unitățile de tip cantină presupun prepararea și distribuirea zilnică a alimentelor către consumatori.

Inspectorii au verificat inclusiv condițiile de igienă

În cadrul acțiunilor de control au fost verificate unități de abatorizare și procesare, hipermarketuri și supermarketuri, piețe agroalimentare, restaurante, cofetării, brutării, laboratoare de cofetărie, depozite și alte unități în care sunt manipulate produse alimentare.

Inspectorii au urmărit respectarea cerințelor privind igiena, depozitarea alimentelor, prevenirea contaminării și efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție.

Controalele continuă în județ

DSVSA Satu Mare precizează că acțiunile de control vor continua, obiectivul principal fiind prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare și protejarea sănătății consumatorilor.

Inspectorii atrag atenția operatorilor din industria alimentară asupra obligației de a respecta normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. În situația identificării unor produse alimentare cu risc iminent pentru sănătatea publică, acestea pot fi retrase definitiv din consum și pot fi dispuse măsuri de neutralizare.