Inspectoratul de Poliţie Județean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 11, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în unitățile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cursuri cu frecvenţă, după cum urmează:

1. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina – 1733 locuri pentru sesiunea septembrie-decembrie 2026 (20 locuri pentru romi, 10 locuri pentru alte minorităţi);

2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 325 locuri pentru sesiunea septembrie-decembrie 2026 (2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru alte minorităţi);

Înscrierea candidaților pentru admiterea la şcolile postliceale ale M.A.I. se realizează exclusiv în format electronic, la adresa de email a structurii de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, resurseumane@sm.politiaromana.ro, în perioada 04.10.2026, prin transmiterea unei cereri-tip de înscriere a candidaţilor, urmând ca dosarele în volum complet să fie depuse de către candidați până la data de 21.10.2026.

Informaţiile privind înscrierea, condiţiile de participare şi constituirea dosarelor de candidat se pot obține prin accesarea site-ului Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare www.sm.politiaromana.ro, secțiunea Carieră- Admitere sau la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, telefon 0261/807777, interior 20667 sau 20668, de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, precum şi pe site-urile: www.scoalapolitie.ro, www.scoalapolcj.ro