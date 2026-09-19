O veste dureroasă a îndoliat familia deputatului PSD de Satu Mare și președintelui PSD Satu Mare, Mircea Govor. Soția acestuia, Felicia, a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie greu încercată de pierderea unui om drag.

Sunt momente în viață în care cuvintele devin prea puține pentru a putea cuprinde durerea unei despărțiri.

Familia deputatului Mircea Govor trece printr-o asemenea clipă cumplită. Felicia, soția sa, a încetat din viață, iar vestea a adus tristețe și durere în rândul celor care au cunoscut-o și al celor apropiați familiei.

În aceste momente de profundă suferință, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi dorim putere pentru a trece peste această grea încercare.

Colectivul Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV transmite sincere condoleanțe familiei Govor.

Dumnezeu să o odihnească în pace, iar amintirea Feliciei să rămână mereu vie în inimile celor care au iubit-o și au prețuit-o.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!