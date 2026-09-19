DOLIU ÎN FAMILIA GAZETA DE NORD-VEST ȘI NORD VEST TV

O veste cumplită a adus durere și tăcere în familia Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV. Felicia Govor, mama administratorului companiei media, Răzvan Govor, și soția deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a trecut la cele veșnice.

Uneori, oricât am încerca să găsim cuvintele potrivite, ele nu sunt suficiente pentru a alina durerea pierderii unei mame. În fața unei asemenea despărțiri, rămân doar amintirile, iubirea și golul imens lăsat în urmă.

Felicia Govor a plecat dintre noi, lăsând în urmă o familie greu încercată și o durere pe care doar timpul o poate așeza, poate, într-o zi, într-un loc mai blând al sufletului.

În aceste momente cumplite, întregul colectiv al Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV este alături de Răzvan Govor, căruia îi transmitem întreaga noastră compasiune și îi dorim putere să treacă peste această pierdere nemărginită.

Nu există durere mai grea decât despărțirea de mama care ți-a fost alături o viață întreagă. Iar atunci când pleacă mama, o parte din suflet pleacă odată cu ea.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-i dea putere lui Răzvan Govor și tuturor celor care au iubit-o pe Felicia să treacă peste această grea încercare.

Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină!