VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Membră a UNIUNII ARTIȘTILOR OLASTICI din România; Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

Expozițiile organizate de Filiala Satu Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din România, demonstrează că arta locală are resurse solide, voci distincte și o energie creativă care merită pusă în lumină. Evenimentele nu sunt doar simple prezentări de lucrări, ci re/afirmația că Satu Mare are artiști maturi, profesioniști și un public care știe să aprecieze valoarea.





ARTA SĂTMĂREANĂ

ÎN SPAȚIUL NOBIL

AL CASTELULUI KÁROLYI





Artiștii oferă identități vizuale care dau consistență scenei locale,

iar expoziția organizată de U. A.P. R. la Castelul din Carei dovedește acest lucru. Expozanții au adus în fața publicului lucrări care vorbesc despre experiență, stăpânire tehnică și o relație autentică cu subiectele abordate, iar dșiversitatea stilistică a fost un atu, iar dialogul dintre lucrări a creat o atmosferă coerentă, bine articulată.

Este important ca artiștii să simtă că această expoziție le confirmă poziția: arta lor contează, iar publicul sătmărean este pregătit să o primească.





Calitatea lucrărilor – un nivel care merită continuat

Lucrările prezentate au avut forță, profunzime și atenție pentru detaliu. De la compoziții elaborate, la abordări moderne, expoziția a arătat că filiala UAPR Satu Mare poate susține un standard ridicat.

Totuși, orice demers artistic viu are nevoie de evoluție, iar o critică discretă dar necesară, ar putea arăta că viitoarele ediții ar putea aduce mai mult curaj tematic, mai multă explorare și o deschidere spre experiment, fără a pierde rigoarea profesională.





Organizatorii – profesionalism și respect pentru actul artistic

Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Satu Mare a demonstrat o organizare atentă, o selecție inspirată și o prezentare care pune în valoare atât lucrările, cât și artiștii. Este limpede că filiala are o direcție matură și o viziune coerentă, iar acest tip de eveniment arată că instituțiile culturale locale pot funcționa la un nivel înalt atunci când există implicare și respect pentru artă.





Castelul Karolyi a devenit un spațiu care a transformat expoziția în eveniment …

și nu doar un cadru arhitectural, ci un partener al expoziției. Lumina filtrată, încăperile ample și atmosfera istorică dau lucrărilor o greutate aparte. Fiecare tablou pare să respire altfel în acest spațiu, iar publicul percepe arta cu o intensitate diferită.

Castelul rămâne unul dintre cele mai importante repere culturale ale județului, un loc unde patrimoniul și arta contemporană se întâlnesc firesc.





Până la urmă, această expoziție arată că sunteți pe un drum solid

așa că, continuați să expuneți, să creați, să vă afirmați, pentru că publicul sătmărean are nevoie de autenticitate, iar voi o oferiți cu generozitate, iar voi organizatorilor, vă îndemn ca să păstrați această direcție. o direcție unde calitatea și rigoarea sunt vizibile și apreciate, pentru că, însuși Castelul Karolyi este o scenă demnă de arta sătmăreană, iar evenimentul de mai sus confirmă acest lucru.