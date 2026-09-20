Un punct, și tot mai multă încredere-n tineri!

Unirea Dej – Viitorul Cluj













Unirea Tășnad și Bihorul Beiuș au încheiat la egalitate, 0–0, partida disputată sâmbătă în cadrul etapei a patra din Liga a 3-a. Un rezultat care nu aduce încă prima victorie a sezonului pentru formația tășnădeană, dar care confirmă evoluțiile tot mai consistente ale unei echipe aflate într-un amplu proces de reconstrucție.Prima victorie a sezonului se lasă încă așteptată la Tășnad, însă jocul prestat de Unirea în fața unei formații care, înaintea acestei etape, ocupa locul secund în clasament oferă suficiente motive de încredere.Tășnădenii au avut ocazii clare de a marca atât în prima, cât și în cea de-a doua repriză, însă mingea nu a vrut să intre în poarta bihorenilor. La final, tabela a rămas neschimbată, 0–0, iar Unirea își trece în cont cel de-al doilea punct al sezonului.Joc organizat, dăruire și ambițieDincolo de rezultatul final, Unirea Tășnad a arătat o echipă organizată, ambițioasă și dispusă să muncească pentru fiecare minge. Este imaginea unei formații tinere, care încearcă să-și găsească identitatea după schimbările importante produse atât la nivelul lotului, cât și pe banca tehnică.Cuplul de antrenori Pap-Deac și Cosmin Iuhas are misiunea de a construi o echipă competitivă, dar și de a pune în practică un obiectiv care merită subliniat: acordarea unei șanse reale tinerilor jucători.Iar unul dintre exemplele cele mai frumoase este cel al portarului Luca Potra.La doar 15 ani, Luca Potra continuă să impresioneze între buturile Unirii Tășnad, demonstrând maturitate și siguranță într-un campionat în care experiența este, de multe ori, considerată esențială. Pentru un fotbalist atât de tânăr, fiecare meci în Liga a 3-a reprezintă o experiență importantă și, în același timp, o confirmare că tinerii pot primi responsabilități reale atunci când există încredere în ei.De altfel, aceasta pare să fie una dintre direcțiile importante ale noului proiect de la Tășnad.Schimbarea de obiectiv trebuie înțeleasă în contextul schimbărilor din cadrul echipei. Unirea nu mai pornește la drum cu aceleași repere ca în sezoanele precedente. Lotul a suferit modificări, banca tehnică este într-o nouă formulă, iar clubul își propune să construiască, să crească jucători și să le ofere tinerilor minute și responsabilitate la nivel de seniori.Prima victorie va veni, fără îndoială, mai devreme sau mai târziu. Până atunci însă, este important ca această echipă să fie privită și prin prisma procesului pe care îl traversează.Iar ceea ce se întâmplă la Tășnad poate reprezenta, de fapt, un model necesar pentru fotbalul românesc la nivelul Ligii a 3-a: mai multă încredere acordată tinerilor, mai mult curaj în promovarea lor și răbdare pentru construirea unor echipe care să crească de la un sezon la altul.Unirea Tășnad a transmis, după meci, un mesaj care sintetizează foarte bine starea de spirit din vestiar: „Felicitări băieților pentru efort, atitudine și dorința arătată pe teren! Continuăm să muncim și avem încredere că rezultatele pe care ni le dorim vor veni.”Iar dacă jocul, atitudinea și ambiția vor continua pe aceeași linie, primul succes al sezonului poate fi doar o chestiune de timp.Urmează etapa intermediară de miercuri, 23 septembrie când Unirea Tășnad va juca la SCM Zalău.Unirea Tășnad – CS Bihorul Beiuș 0-0Unirea: L. Potra – Șt. Funkenhauzer, G. Narh, D. Szekely, I. Sălăjan (87 C. Berindea), K. Țăran (42 D. Toma), Cl. Băciuț (77 Em. Topan), D. Matei, R. Vajda, S. Nije, Al. Ghiță (87 M. Sanogo). Antrenori: Ioan Pap-Deac și Cosmin IuhasCS Bihorul: Fl. Bodea – E. Martinovic, Al. Rus (46 D. Vultur), R. Turcan (75 I. Hebriștean), Al. Jurcuț, I. Cherman, Y. Moses, D. Maghiar, D. Ghiran (46 A. Mocuța), Nai Omari Gogo (46 Al. Mare), Cl. Bercea (75 G. Cherman). Antrenor: George ZimaArbitri: Lorand Șipoș – Nectarie Leahu, Gabriel Leahu, rezervă Iosif Radu Scrob (toți din Alba)Observator de arbitri: Florin Gherghel (Maramureș)Delegat de joc: Melian Nădășan (Cluj)SERIA 8, etapa 4Viitorul Cluj – Academica Recea 6-2Bogdan Milandru (40), Aliyu Hafiz (52, 63), Tudor Dinu (57), David Mircea (71), Mihai Andronesi (85) / David Zoicaș (83), Andrei Orosz (87)Crişul Sântandrei – Sănătatea Cluj 0-2Angelo Crișan (70), Ștefan Lazăr (82)Unirea Tăşnad – FC Bihorul Beiuş 0-0Transilvania Sport Academy – SCM Zalău 2-3Andrei Șumălan (7), Laurențiu Prundaru (90+1) / Vlad Naghiu (42), Andrei Jula (57), Remi Emeriau (76)CSM Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix 1-1Răzvan Mărieș (42) / Andrei Cherman (24)Minaur Baia Mare – Unirea Dej 5-1Andy Bădici (12), Cristian Iosif (18), Raphael Stănescu (20, 71), Alexandru Buziuc (42 – penalty) / Marian Pop (82)CLASAMENT1. Lotus Băile Felix 11–3 (+8) 102.Minaur Baia Mare 10–4 (+6) 93. Sănătatea Cluj 8–1 (+7) 84. CS Bihorul Beiuș 5–1 (+4) 85. SCM Zalău 5–3 (+2) 76. Crişul Sântandrei 6–6 (0) 67. Viitorul Cluj 8–5 (+3) 58. CSM Sighetu Marmației 6–5 (+1) 59. Unirea Dej 4–9 (−5) 310. Academica Recea 4–12 (−8) 311. Unirea Tăşnad 1–9 (−8) 212. Transilvania Sport Academy 3–13 (−10) 0ETAPA URMĂTOARE – 22-23 SEPTEMBRIE – ORA 17:00MARȚILotus Băile Felix – Crișul SântandreiSănătatea Cluj – Minaur Baia MareMIERCURISCM Zalău – Unirea TășnadCS Bihorul Beiuș – CSM SighetAcademica Recea – Transilvania Sport Academy