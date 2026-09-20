Start cu dreptul pentru handbalul sătmărean la U17

KKS B: Szeibel Dalma, Fleisz Alexa, Hamvas Emma (1 gol), Incze Vivien, Szolomaier Johanna (3), Lang Panna Antónia, Roszel Emíli (17), Török Nóra (4), Varga Nikolett (1), Pop Alexia, Török Tekla (2), Lebedi Roza Anna, Eizert Rebeka (1), Megyeri Csenge Sarolta (3), Barabás Jázmin Maya.













Debut cu victorii pentru două dintre echipele sătmărene înscrise în Campionatul Național de handbal feminin U17. CSM Olimpia Satu Mare s-a impus în deplasare, la Baia Mare, în fața formației CS Marta, scor 36–28, în timp ce KKS Cămin B a câștigat categoric, la Căpleni, duelul cu LPS Târgu Mureș, scor 32–22.Noul sezon a început cu dreptul pentru handbalul feminin sătmărean la categoria U17. Cele două echipe care au intrat în competiție în prima etapă au avut parte de meciuri dificile, dar au reușit să obțină victorii convingătoare.CSM Olimpia , victorie la opt goluri la Baia MareElevele pregătite de Alin Pop au avut un debut solid în deplasarea de la Baia Mare, unde au întâlnit formația CS Marta.Partida a fost echilibrată în prima parte. Timp de aproximativ 20 de minute, cele două echipe au mers cap la cap, fără ca vreuna să reușească să se desprindă decisiv.Sătmărencele au accelerat însă ritmul în finalul primei reprize. Olimpia a trecut pentru prima dată la două goluri diferență, 11–9, iar până la pauză și-a construit un avantaj important: 16–11.Gazdele au revenit după pauză și au demonstrat că nu intenționează să renunțe ușor la luptă. În minutul 43, diferența dintre cele două formații era de un singur gol, 23–22, iar partida părea să se îndrepte spre un final echilibrat.Sătmărencele au avut însă reacția unei echipe care știe ce vrea. Au reușit să se reorganizeze rapid, au refăcut diferența și, doar cinci minute mai târziu, conduceau din nou la cinci goluri, 28–23.Din acel moment, Olimpia nu a mai cedat controlul partidei. În ultimele minute, Roberta Bagaian, Iulia Pop și Ilinca Maria Petric au contribuit la desprinderea finală, iar tabela a consemnat victoria formației sătmărene cu 36–28.Iulia Pop și Anastasia Zekovic Vlaic, 23 de goluri împreunăUn aport ofensiv deosebit pentru CSM Olimpia l-au avut Iulia Pop și Anastasia Zekovic Vlaic.Cele două jucătoare au înscris împreună nu mai puțin de 23 de goluri, fiind principalele marcatoare ale formației sătmărene și, totodată, cele mai prolifice jucătoare ale partidei.Iulia Pop a încheiat meciul cu 12 goluri, în timp ce Anastasia Zekovic Vlaic a punctat de 11 ori.Victoria de la Baia Mare oferă astfel un start încurajator echipei pregătite de Alin Pop.CSM Olimpia nu va juca în etapa următoare, fiind programată să stea. Sătmărencele vor reveni pe teren pe 3 octombrie, când vor disputa primul meci al sezonului în fața propriilor suporteri. Adversara va fi CSS Viitorul Cluj.KKS Cămin B, victorie la zece goluriUn debut foarte bun a avut și cea de-a doua echipă a celor de la KKS Cămin. La Căpleni, formația alcătuită din jucătoare din Cămin, Urziceni, Căpleni și localitățile învecinate a primit vizita celor de la LPS Târgu Mureș.Oaspetele au marcat primele, însă KKS B a revenit rapid, a întors rezultatul și a preluat controlul partidei.Primele 15 minute au fost echilibrate, după care echipa gazdă a început să se desprindă. La pauză, Kézisuli B avea un avantaj de șapte goluri, 18–11.Sătmărencele au continuat să joace bine și după pauză, iar în minutul 55, după reușita Emmei Hamvas, diferența ajunsese la 11 goluri, 31–20.Până la final, oaspetele au mai redus un gol din handicap, însă victoria KKS B nu a mai fost pusă sub semnul întrebării. 32–22 și un debut perfect de sezon pentru formația sătmăreană.Roszel Emíli, 17 goluri!Principala realizatoare a partidei a fost Roszel Emíli,fiica fostului atacant de la Olimpia și CFR Cluj care a înscris nu mai puțin de 17 goluri și a avut o contribuție decisivă la victoria Kézisuli.Tânăra handbalistă a avut și un procentaj perfect de la aruncările de la șapte metri: 10 transformări din 10 încercări.Prima echipă a KKS Cămin a stat în prima etapă, însă în runda a doua, programată pe 26 septembrie, cele două formații KKS se vor întâlni într-un duel direct, la Căpleni.CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HANDBAL FEMININ U17 – GRUPA G, ETAPA 1CS Marta Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare 28–36 (12–16)CSM Olimpia : Elena Costin, Adelina Ioana Rus, Roberta Bagaian (4 goluri), Sonia Precup (3), Teodora Crăciun (1), Iulia Pop (12), Patrisia Stanciu, Sara Maria Șteț, Anastasia Zekovic Vlaic (11), Lavinia Andreicuț (2), Ilinca Maria Petric (2), Daciana Georgiana Ursa, Norina Alexandra Bombar (1), Antonia Maria Andronache.KKS Cămin B – LPS Târgu Mureș 32–22 (18–11)