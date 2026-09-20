Afumați... rău!

Liga a 2-a: CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumați 0–2





L după două remize care reaprinseseră speranțele, elevii lui Pelici și Botoș au făcut un meci slab și au cedat din nou pe teren propriu

După două rezultate pozitive, ambele încheiate cu 1–1, la Poli Timișoara și pe terenul celor de la Metaloglobus, în tabăra Olimpiei se instalase din nou optimismul. Era firesc. Echipa lui Alexandru Pelici părea să fi găsit în sfârșit un drum spre rezultate, iar partida de sâmbătă, cu CS Afumați, părea momentul potrivit pentru ca sătmărenii să spargă gheața și să obțină, în sfârșit, prima victorie a sezonului.

Mai ales că adversara era o formație de mijlocul clasamentului, iar sezonul trecut Olimpia reușise să o învingă de două ori.

Numai că fotbalul nu ține cont de calculele de acasă.

Iar pe teren, speranțele sătmărenilor s-au năruit destul de repede.

CS Afumați a câștigat cu 2–0, fără să lase impresia că victoria sa este una nemeritată. Din contră. Ilfovenii au fost echipa mai bună, mai organizată și, mai ales, mai eficientă în momentele importante.

O Olimpie de nerecunoscut

Dacă în meciul cu Poli Timișoara am văzut o echipă sătmăreană agresivă, implicată și dispusă să lupte pentru fiecare minge, sâmbătă am văzut exact opusul.

Olimpia a intrat neconectată în joc. Fără agresivitatea și dăruirea din partidele precedente, fără claritate în construcție și, mai ales, fără soluții în faza ofensivă.

Un detaliu spune aproape totul despre prestația gazdelor: primul șut periculos pe poarta celor de la Afumați a venit abia în minutul 90.

E greu să câștigi un meci când îți trebuie aproape 90 de minute pentru a pune cu adevărat în pericol poarta adversă.

De partea cealaltă, Afumațiul a știut exact ce are de făcut. Oaspeții au jucat simplu, organizat și au exploatat foarte bine spațiile lăsate de formația sătmăreană. Contraatacul a fost principala armă a ilfovenilor, iar tranziția lor, atât defensivă, cât și ofensivă, a funcționat la un nivel superior.

Oaspeții au părut aproape mereu cu o viteză în plus.

Muțiu a ținut Olimpia în meci

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, dar scorul de 0–0 a fost mai degrabă meritul lui Vlad Muțiu decât rezultatul unei superiorități sătmărene.

În minutul 23, Mamourou Sanogo a scăpat într-o situație bună, însă portarul Olimpiei a ieșit prompt și a blocat șutul atacantului ilfovean.

Afumațiul a continuat să fie echipa mai periculoasă, iar Muțiu a mai intervenit de două ori decisiv până la pauză.

Olimpia a avut și ea două momente în care putea deschide scorul. Cosmin Matei a încercat să-l surprindă pe portarul oaspeților cu un șut de la distanță, mingea trecând puțin pe lângă poartă, iar în minutul 38 Denis Golda a șutat dintr-o poziție favorabilă, dar David Dumitrescu a respins. Atât.

Pelici a încercat să schimbe ceva, dar...

Alexandru Pelici a simțit încă din prima repriză că lucrurile nu funcționează și a făcut o schimbare în defensivă.

La pauză au urmat alte două modificări, la mijloc și în atac. Eduard Dănilă, Liviu Drăghiceanu și Jimmy Mwanga au fost trimiși pe teren, în speranța că energia lor va schimba imaginea unei echipe care nu reușea să lege mai nimic în ofensivă. Nu s-a schimbat însă mare lucru.

Afumațiul a continuat să controleze ritmul, iar în minutul 55 a venit și golul.

Pe contraatac, Alexandru Enache a rămas liber în partea stângă și a trimis mingea pe jos, la colțul lung. Muțiu nu a mai putut face nimic. 0–1.

Olimpia trebuia să reacționeze. Dar a făcut-o timid.

Șansa lui Vida, apoi speranțele se sting

În minutul 75, sătmărenii au avut poate cea mai mare șansă de a reveni în meci.

După o acțiune bine construită, Vida Kristopher a rămas singur în fața porții, însă mijlocașul Olimpiei a trimis mingea peste transversală. A fost genul de fază care poate schimba soarta unui meci.

De această dată, însă, nu a schimbat-o. Pelici a riscat pe final, a trecut la doi atacanți și l-a introdus și pe Sergiu Jurj. Olimpia a pus ceva mai multă presiune, dar fără să găsească soluția finală.

Jimmy Mwanga a încercat o execuție spectaculoasă din foarfecă, însă mingea a trecut pe lângă poartă, iar Ardeiu a trimis peste transversală.

Afumațiul putea închide meciul încă din minutul 90. Muțiu a avut o nouă intervenție bună la șutul lui Alexandru Păun, iar Charles McCarthy, ajuns la finalizare după respingere, a trimis peste poartă.

Două minute mai târziu, însă, oaspeții nu au mai iertat. Valerio Gallo a înscris pentru 2–0 în minutul 90+2, iar partida era decisă.

Afuați... rău și pentru Olimpia

Înfrângerea este cu atât mai greu de digerat cu cât printre jucătorii cei mai activi ai formației ilfovene s-au numărat Mamourou Sanogo și Diomande, fotbaliști care au trecut pe la Satu Mare și care au fost cedați de CSM Olimpia.

Fotbalul are uneori acest prost obicei de a-ți aminti exact de lucrurile pe care ai fi preferat să le uiți.

Pelici: „La antrenament am vorbit una, iar pe teren am făcut alta”

La finalul partidei, Alexandru Pelici nu a căutat scuze și a recunoscut deschis că echipa sa a făcut un joc slab.

„A fost un joc slab făcut de noi. Chiar și așa, am avut situațiile noastre în care puteam deschide scorul sau puteam egala. Per total însă, lucrurile nu au mers așa cum ne-am dorit. Ne-am dorit foarte mult o victorie pe teren propriu”, a spus tehnicianul.

Pelici a recunoscut că știa foarte bine arma principală a adversarului.

„Știam că Afumațiul este o echipă dificilă, care face bine tranziția, iar exact pe astfel de faze ne-a surprins. Suntem cu toții vinovați și îmi pare rău că nu am reușit să facem mai mult.”

Cel mai dur diagnostic a venit însă în continuare:

„La antrenament am vorbit una, iar pe teren am făcut alta. Parcă le-a fost frică. Ne-a lipsit personalitatea, ne-a lipsit caracterul.”

Cuvinte grele, dar care descriu destul de fidel imaginea Olimpiei de sâmbătă.

Trei săptămâni pentru a pune lucrurile în ordine

Liga a 2-a intră acum într-o pauză de trei săptămâni, generată de acțiunile echipelor naționale.

Pentru Olimpia, pauza vine într-un moment în care este nevoie de muncă, analiză și, probabil, de o reașezare a unor lucruri.

Stafful tehnic își dorește cel puțin două partide amicale în această perioadă. Până acum este confirmat un singur test: Olimpia va întâlni CFR Cluj, la Cluj-Napoca, pe 1 octombrie.

Campionatul se reia pe 10 octombrie, iar pentru Olimpia urmează un meci extrem de important, în deplasare, cu CS Dinamo București.

„Trebuie să folosim aceste trei săptămâni de pauză competițională pentru a corecta toate lucrurile pe care nu le-am făcut bine până acum. Următorul meci, în deplasare, cu Dinamo, va fi un meci de șase puncte, împotriva unei contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradării”, a declarat Pelici.

Antrenorul sătmărean a ținut să transmită și un mesaj suporterilor.

„Vreau ca, în numele echipei, să ne cerem scuze suporterilor noștri, pentru că, pe bună dreptate, au plecat acasă dezamăgiți. Noi vom continua să muncim, iar aceste trei săptămâni le vom folosi la maximum.”

Fără victorie după opt etape

După opt etape, CSM Olimpia Satu Mare continuă să caute prima victorie a sezonului.

Bilanțul este unul care trebuie să dea de gândit: patru puncte, trei remize și cinci înfrângeri, cu un golaveraj de 3–10, conform situației prezentate după etapa a opta.

Sătmărenii au obținut până acum:1–1 la CSC Dumbrăvița, 0–2 cu ACSM Reșița, 0–2 la Cetatea Suceava

0–0 cu FC Bihor, 0–1 la CS Gloria Bistrița, 1–1 cu Poli Timișoara, 1–1 la Metaloglobus, 0–2 cu CS Afumați

Două rezultate consecutive de 1–1 au reaprins speranța. Meciul cu Afumațiul a arătat însă că problemele nu au dispărut.

Trei săptămâni de pauză, două amicale dorite și apoi Dinamo. Pentru Olimpia urmează o perioadă în care nu mai este vorba doar despre răbdare, ci despre găsirea unor soluții.

Pentru că, după opt etape, prima victorie nu mai poate fi amânată la nesfârșit.

LIGA 2 CASA PARIURILOR – SEZON REGULAR, ETAPA 8

CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumați 0–2 (0–0)

Marcatori: Alexandru Enache 55’, Valerio Gallo 90+2’

Arbitru: Dragoș Nicolae Lunca (Cluj). Arbitru asistent 1: Emeric Tocai (Sibiu). Arbitru asistent 2: Răzvan-Ioan Spătar (Sibiu). Arbitru rezervă: Adrian Negrean (Sălaj). Observator arbitri: Ioan Mureșan (Timiș). Delegat de joc: Petru Boroș (Bihor).

CSM Olimpia: Vlad Muțiu – Matei Marin (Eduard Dănilă, 36’), Cornel Ardei, Mihai Kereki, Paul Copaci (cpt.), Mickaël Panos (Sergiu Jurj, 85’), Alin Boțogan (Eduard Ardeiu, 58’), Amir Jorza (Liviu Drăghiceanu, 46’), Cosmin Matei, Kristopher Vida, Denis Golda (Jimmy Mwanga, 46’).

Antrenori: Alexandru Pelici, Alexandru Botoș (Piri).

CS Afumați: Dav. Dumitrescu – A. Lazăr, Diomande (Al. Păun 81′), Al. Enache (Ghineț 68′), Sanogo (Liș 81′), Zaina, Mihoreanu (Dar. Stancu 81′), Robicek (cpt.), Gallo, Raicu, McCarthy

Antrenor: Vasile Neagu

































