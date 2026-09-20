Manifestarea organizată la bustul lui Avram Iancu a reunit sătmăreni și reprezentanți ai administrației locale și județene, care au evocat memoria și moștenirea „Crăișorului Munților”

Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare a organizat duminică, 20 septembrie 2026, o manifestare comemorativă dedicată împlinirii a 154 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu. Evenimentul s-a desfășurat la bustul marelui erou din municipiul Satu Mare și a fost dedicat rememorării personalității și idealurilor pentru care acesta a luptat.

Ceremonie solemnă la bustul lui Avram Iancu

Manifestarea a început la ora 12:30 și a fost organizată de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare, condusă de președintele Mircea Dobra.

Momentul comemorativ a cuprins o binecuvântare oficiată de preotul Cristina Boloș, urmată de un parastas de pomenire a lui Avram Iancu. Ceremonia a continuat cu alocuțiuni dedicate personalității istorice și semnificației momentului comemorativ.

Președintele Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” Satu Mare, Mircea Dobra, a evocat rolul pe care Avram Iancu l-a avut în istoria românilor din Transilvania și importanța păstrării memoriei sale.

La eveniment a participat și antropologul dr. Răzvan Roșu, care a studiat antropologie culturală și etnologie la universitățile din Cluj, Viena și Jena și care provenea dintr-o familie cu rădăcini în comunitățile de moți. Acesta a susținut, la rândul său, o alocuțiune dedicată lui Avram Iancu.

Tulnicăresele au adus atmosfera din Țara Moților

Un moment aparte al manifestării a fost reprezentat de participarea tulnicăreselor, care au oferit un moment artistic inspirat din tradițiile moților.

Ceremonia a continuat cu depuneri de coroane și jerbe de flori la bustul lui Avram Iancu. Gestul simbolic a reprezentat un omagiu adus celui care a rămas în istorie drept una dintre personalitățile marcante ale luptei românilor transilvăneni pentru drepturi naționale.

Mesajul transmis de conducerea Consiliului Județean

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a participat la manifestare și a transmis un mesaj de omagiu.

„Ne-am adunat astăzi, la Satu Mare, pentru a cinsti memoria lui Avram Iancu, o personalitate care a rămas adânc întipărită în istoria și conștiința românilor”, a transmis acesta.

Cătălin Filip a subliniat că, la 154 de ani de la trecerea lui Avram Iancu la cele veșnice, au fost omagiate curajul, demnitatea, sacrificiul și dragostea acestuia față de neam.

„Astăzi, în fața bustului său, depunem nu doar o floare, ci și un gând de respect și recunoștință. Să-i cinstim memoria și să păstrăm vie moștenirea sa!”, a mai transmis vicepreședintele Consiliului Județean.

La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a evocat împlinirea a 154 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu și l-a descris, în mesajul transmis, drept un simbol al demnității, curajului și iubirii de neam.

Mesaj din partea viceprimarilor municipiului

La manifestarea comemorativă au fost prezenți și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan.

Cristina Tămășan Ilieș a transmis că participase la manifestările comemorative dedicate lui Avram Iancu și că adusese un omagiu celui care rămăsese în conștiința românilor drept un simbol al curajului, demnității și luptei pentru libertate și dreptate.

Viceprimarul a subliniat, în mesajul său, importanța cunoașterii istoriei și a păstrării valorilor transmise de generațiile precedente.

Raul Băbțan a participat, de asemenea, la ceremonia de la bustul lui Avram Iancu și a evocat memoria „Crăișorului Munților”, subliniind semnificația acesteia pentru generațiile actuale și viitoare.

În mesajul său, viceprimarul a amintit și celebrul testament al lui Avram Iancu: „Unicul dor al vieții mele fiind să-mi văd națiunea mea fericită.”

O memorie păstrată vie la Satu Mare

Avram Iancu a ocupat un loc important în istoria românilor din Transilvania, numele său fiind legat în special de evenimentele revoluționare de la 1848–1849 și de revendicările naționale ale românilor transilvăneni.

Manifestarea de la Satu Mare a readus în atenția publică această pagină de istorie, printr-o ceremonie care a îmbinat momentele religioase și comemorative cu cele culturale și tradiționale.

La 154 de ani de la moartea sa, participanții au depus coroane și jerbe de flori și au transmis mesaje de respect și recunoștință în memoria lui Avram Iancu, într-un moment solemn desfășurat în jurul bustului său din municipiul Satu Mare.

Condoleanțe pentru familia Govor

La finalul manifestării, președintele Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” Satu Mare, Mircea Dobra,a ținut să transmită public condoleanțe familiei Govor, Deputatului Mircea Govor in aceste momente grele ale despărțirii de soția draga și respectiv mama prietenului său, Răzvan Govor.







