ANUNȚ. ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI

Locale 19.09.2026 21:25
ANUNȚ. ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI
Această informare este efectuată de  ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI  cu sediul în Oradea, Strada Ion Bogdan, nr. 35, Județul Bihor, având adresa de corespondență pe Strada Atelierelor, nr. 6-8, Județul Bihor, telefon 0259.442.033, fax: 0259.444.237 ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de LUCRĂRI HIDROTEHNICE în cadrul proiectului „Gestionarea integrată a măsurilor de conservare a biodiversității în bazinul hidrografic Ier”,  pentru realizarea lucrărilor amplasate în localitățile ANDRID și SANTĂU, județul SATU MARE.
Această investiție este NOUĂ.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului, sau la adresa de email: secretariat@dac.rowater.ro , ing. Richard KUTZ, telefon 0770.682.364 din cadrul Serviciului Unitate de Implementare a Proiectelor, după data de 18.09.2026.
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