Această informare este efectuată de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI cu sediul în Oradea, Strada Ion Bogdan, nr. 35, Județul Bihor, având adresa de corespondență pe Strada Atelierelor, nr. 6-8, Județul Bihor, telefon 0259.442.033, fax: 0259.444.237 ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de LUCRĂRI HIDROTEHNICE în cadrul proiectului „Gestionarea integrată a măsurilor de conservare a biodiversității în bazinul hidrografic Ier”, pentru realizarea lucrărilor amplasate în localitățile ANDRID și SANTĂU, județul SATU MARE.

Această investiție este NOUĂ.

Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 , cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.