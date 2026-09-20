Familia, rudele, prietenii și cei care au cunoscut-o pe Felicia Govor își vor putea lua rămas-bun de la aceasta în cadrul priveghiului și al slujbei de înmormântare. Priveghiul va avea loc marți seara, iar înmormântarea este programată miercuri, la Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului

Felicia Govor va fi condusă pe ultimul drum în această săptămână, după ce familia a anunțat programul ceremoniilor funerare. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la priveghi și la slujba de înmormântare.

Priveghiul, marți seara

Priveghiul va avea loc marți, de la ora 18:00. Familia îi așteaptă alături pe cei care doresc să își ia rămas-bun și să fie alături de cei îndoliați în aceste momente grele.

Înmormântarea, miercuri, la Cimitirul Vechi Amațiu

Ceremonia de înmormântare este programată miercuri, de la ora 13:00, la Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului.

Anunțul privind programul priveghiului și al înmormântării a fost transmis prin Programe-Știri Creștine și Sociale Satu Mare.







