Un bărbat a fost imobilizat și încătușat de polițiști, în această noapte, în centrul municipiului Satu Mare, după ce, potrivit martorilor, ar fi încercat să vandalizeze sediul PSD de pe strada Ștefan cel Mare. Potrivit PresaSM.ro, bărbatul ar fi încercat să spargă unul dintre geamurile imobilului, iar intervenția polițiștilor a fost necesară pentru a-l opri.

Incidentul s-a produs în jurul orei 23.00, la intersecția străzii Ștefan cel Mare cu Piața Libertății. Martorii susțin că bărbatul părea să fie sub influența băuturilor alcoolice și că, după ce a fost încătușat, a continuat să strige că are „dreptul la opinie”.

Un incident nocturn a avut loc în centrul municipiului Satu Mare, unde un bărbat ar fi încercat să vandalizeze sediul Partidului Social Democrat.

Totul s-ar fi petrecut în jurul orei 23.00, pe strada Ștefan cel Mare, în apropierea Pieței Libertății scrie PresaSM.ro. . Potrivit martorilor aflați în zonă, bărbatul s-ar fi oprit în dreptul sediului PSD și, la un moment dat, ar fi încercat să spargă unul dintre geamurile clădirii.

Gestul acestuia ar fi fost observat de un sătmărean care se afla în zonă și își plimba câinele. Acesta ar fi alertat poliția, iar la fața locului a ajuns o patrulă.

Ar fi încercat să spargă geamul sediului PSD

Potrivit relatărilor martorilor, bărbatul se afla lângă o bicicletă și părea să fie în stare de ebrietate.

La un moment dat, acesta s-ar fi îndreptat către sediul PSD și ar fi încercat să spargă unul dintre geamurile imobilului.

Deocamdată nu este clar dacă geamul a fost efectiv spart sau dacă au fost produse alte pagube. Polițiștii urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă faptele reclamate se confirmă.

Incidentul a fost suficient de serios încât să necesite intervenția unei patrule de poliție.

Polițiștii au fost nevoiți să îl încătușeze

La sosirea oamenilor legii, situația ar fi devenit tensionată.

Polițiștii au încercat să îl imobilizeze pe bărbat, însă, potrivit martorilor, intervenția a necesitat folosirea forței, acesta fiind pus la pământ și încătușat, conform PresaSM.ro

Chiar și după ce a fost imobilizat, bărbatul nu s-ar fi liniștit și ar fi continuat să protesteze verbal.

„Am și eu dreptul la opinie! Am și eu dreptul la opinie!”, ar fi strigat acesta în repetate rânduri.

Declarațiile sale i-au făcut pe cei aflați în zonă să creadă că gestul său ar fi avut legătură cu nemulțumiri față de PSD.

„Am și eu dreptul la opinie!”

Mesajul repetat de bărbat după ce a fost încătușat a fost, potrivit martorilor, unul legat de dreptul său de a-și exprima opinia.

Deocamdată, însă, nu se cunosc motivele exacte pentru care acesta ar fi încercat să lovească sau să spargă geamul sediului PSD.

Polițiștii urmează să stabilească dacă acțiunile bărbatului au fost determinate de o nemulțumire politică și, mai ales, dacă acestea întrunesc elementele unei fapte sancționabile.

Cert este că incidentul s-a produs în centrul municipiului, iar intervenția polițiștilor a pus capăt situației.

Dus la Biroul de Ordine Publică

După imobilizare, bărbatul urma să fie condus la sediul Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Satu Mare.

Acolo urmau să fie făcute verificările necesare pentru stabilirea întregii situații și pentru identificarea măsurilor legale care se impun.

Deocamdată nu există un punct de vedere oficial al Poliției cu privire la cele întâmplate.

Nu sunt cunoscute nici eventualele pagube produse sediului PSD și nici dacă tentativa de vandalizare va fi confirmată în urma verificărilor.

Ancheta va stabili ce s-a întâmplat

În acest moment, informațiile disponibile provin din relatările martorilor care au asistat la incident.

Potrivit acestora, bărbatul ar fi încercat să vandalizeze sediul PSD, iar intervenția polițiștilor a fost necesară pentru a-l imobiliza.

Rămâne ca oamenii legii să stabilească exact dacă geamul a fost deteriorat, ce a provocat comportamentul bărbatului și dacă faptele sale constituie o infracțiune sau o contravenție.

Până atunci, bărbatul este cel despre care martorii susțin că ar fi încercat să vandalizeze sediul PSD Satu Mare, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în noaptea de luni spre marți.